Seit mehreren Tagen herrscht Krieg in der Ukraine. Menschen sind auf der Flucht, während man in Deutschland nur fassungslos die Ereignisse mitverfolgen kann. Viele Menschen in der Region wollen der Ukraine helfen. Doch wie? Unsere Redaktion hat ein paar Möglichkeiten zusammengetragen.















Oberndorf - Viele rufen derzeit zur Teilnahme an Friedens-Demonstrationen auf, zeigen ihre Solidarität mit den Ukrainern und protestieren gegen den Krieg. Bereits am Wochenende gab es in der Region zahlreiche solcher Aktionen wie beispielsweise in Villingen und Schwenningen, Rottenburg, Freudenstadt, und Oberndorf. In ganz Baden-Württemberg gingen bei 67 Kundgebungen rund 24.500 Menschen auf die Straße, wie die Deutsche Presseagentur (dpa) berichtet. Wer an einer Friedens-Demonstration teilnehmen möchte, kann sich auf folgender Seite über die Termine informieren: www.standwithukraine.live.

Gleichzeitig sind viele Menschen aus der Ukraine auf der Flucht vor den Angriffen Russlands. Am Sonntag trafen 167 Kinder aus einem ukrainischen Waisenhaus samt 40 Begleitern in Freiburg ein. Deutschlandweit waren Stand Dienstag bereits über 3000 ukrainische Flüchtlinge in Deutschland eingetroffen, in den Erstaufnahmeeinrichtungen in Baden-Württemberg sind seit Kriegsbeginn 34 Menschen angekommen. Tausende weitere Menschen sind noch auf der Flucht. "Derzeit ist noch nicht absehbar, wie viele Menschen, wann und in welchem Umfang vor Putins Krieg nach Baden-Württemberg flüchten", zitiert die dpa einen Sprecher des Migrationsministeriums.

Städte und Gemeinden suchen freie Unterkünfte

Die Landkreise in der Region bereiten sich bereits auf die Aufnahme von Geflüchteten vor, organisieren Schlafplätze und sammeln Spenden. Wir geben eine Übersicht.

Der Bürgermeister von Dunningen, Peter Schumacher, bittet Bürger, die Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge anbieten können, sich beim Bürgerbüro unter 07403/9295-22 oder per Mail an buergerbuero@dunningen.de zu melden. "Wir wollen in einem ersten Schritt zunächst einen Überblick erhalten, welche Kapazitäten wir ganz generell anbieten können. Zu Details können wir daher aktuell noch keine Auskunft geben", sagte Schumacher unserer Redaktion.

Die Stadt Rottenburg ist bereits seit zwei Jahren Mitglied des Bündnisses "Sicherer Hafen" und ist daher bereit, mehr Flüchtlinge aufzunehmen. Frei stünde zum Beispiel noch das DHL-Hochhaus, in dem schnell Unterkünfte aufgebaut werden könnten.

Auch Hechingen bereitet sich auf die Ankunft der Flüchtlinge vor, allerdings ist der Wohnraum laut Aussage der Stadt knapp. Sie setzt deshalb auf die Hilfe von Privatpersonen. Bürger, die eine Unterkunft anbieten können, können sich direkt an die Stadt Hechingen oder an die Landkreisverwaltung per E-Mail an fluechtlinge@zollernalbkreis.de oder per Telefon unter 07433/921311 melden.

Die Verwaltung des Landkreises Calw sicherten in einer Sondersitzung am Montag Unterstützung für die Flüchtlinge zu. Leerstehende Plätze sollen "schnell und unkompliziert" zur Verfügung gestellt werden. Der Kreis hat Stand Dienstag rund 150 freie Plätze für die Erstaufnahme. Bürger, die privat Menschen aus der Ukraine bei sich aufnehmen möchte, sollen sich telefonisch beim Landratsamt Calw melden, unter der Nummer 07051/160-0.

In ganz Deutschland können sich Bürger bei der Initiative Gastfreundschaft Ukraine des Vereins Elinor online registrieren, wenn man eine Unterbringungsmöglichkeit anbieten möchte.

Sachspenden und freiwillige Helfer benötigt

Wer außerdem als freiwilliger Helfer zum Beispiel beim Sortieren und Austeilen von Sachspenden unterstützen möchte, kann bei lokalen NGOs oder direkt bei den Städten und Gemeinden nachfragen. Auch über lokale Facebook-Gruppen werden bereits Hilfen organisiert und Sachspenden zentral gesammelt.

Hauser Reisen in Rottweil startete am Wochenende eine Hilfsaktion. Hilfsgüter sollen mit einem Bus direkt zu den Flüchtlingen an der rumänischen/ukrainischen Grenze transportiert werden. Gebraucht werden gut erhaltene, warme Kleidung, Decken, Bettdecken, Kopfkissen, Matratzen, Hygieneartikel, sowie lang haltbare Lebensmittel wie Getreide, Hirse, Reis, Fleisch- und Fischkonserven. Abgegeben werden können auch Medikamente, Verbände, Masken, Rollatoren, Desinfektionsmittel und medizinische Geräte. Der Bus startet bereits am Mittwoch, 2. März, nach Rumänien. Bürger können die Sachspenden deshalb noch am Dienstag, 1. März, bis 18 Uhr, oder am Mittwoch von 6 bis 9 Uhr, bei Hauser Reisen auf dem Berner Feld abgeben.

Olga Bornfleth eröffnete in ihrer Tortenmanufaktur in der Hochmaiengasse 14 in Rottweil einen Stützpunkt für die humanitäre Hilfe für die Ukraine. Täglich werden hier von 14 bis 16 Uhr folgende Dinge angenommen: Medikamente (Ibuprofen, Paracetamol, Analgetika, Antipyretika, Durchfallmedikamente, Nurofen, Hämostatika), elastische Bandagen, Tropfer, Katheter, Alkoholtücher, Gaze, Gazetücher, Hust- und Bronchialtee, Windeln, Taschenlampen, Batterien, Decken, Kerzen, Erste-Hilfe-Sets, Babynahrung, Isomatten, Schlafsäcke, Zelte, Tragen und leere Säcke (für Sand). Weitere Informationen unter 0151/42 42 63 14.

Das Landratsamt des Kreises Freudenstadt ruft zur Unterstützung von ukrainischen Geflüchteten im polnischen Partnerlandkreis Tomaszowski auf und bittet um Sachspenden. Kleidung werde derzeit nicht benötigt, aber Decken, Schlafsäcke, Isomatten und Thermoskannen. Die Güter können bei den Städten und Gemeinden im Landkreis abgegeben werden.

In Hopfau bei Sulz hat Josef Vogel eine Spendensammlung ins Leben gerufen. Dringend benötigt werden laut ihm medizinische Dinge wie Verbandsmaterial, Desinfektionsmittel, Mundschutz, Einweghandschuhe, Infusionen und Medikamente wie Aspirin, Ibuprofen und Paracetamol. Auch Kindernahrung, Windeln und haltbares Essen wie Schokoriegel nimmt Vogel entgegen. Die Güter können in Kartons verpackt bei Familie Vogel in Hopfau, Neunthausen 45, abgegeben werden. Die Familie bringt die Spenden dann nach Sinsheim zu einer Sammelstelle. Geld- oder Kleiderspenden nimmt Vogel keine an.

Spendenkonten eingerichtet

Neben diesen Sachspenden werden auch Geldspenden benötigt, um die Ukraine zu unterstützen. So richtete die Arbeiterwohlfahrt (AWO) International bereits ein Spendenkonto ein unter: https://www.awointernational.de/.

Der Landkreis Freudenstadt richtete ein Sonderkonto "Landkreis Freudenstadt Ukrainehilfe" mit folgender IBAN ein: DE24 6425 1060 0013 7206 69. Die Geldspenden kämen ausschließlich ukrainischen Flüchtlingen in im Partnerlandkreis Tomaszowski, und später den Geflüchteten im Kreis Freudenstadt, zugute, informiert der Landkreis.

In Rottweil ist außerdem eine weitere Hilfsaktion gestartet. Die vier Initiatoren Jonas Scheidel, Savio Banholzer sowie Hannes und Carl Soballa wollen mit der Aktion "Rottweil hilft" Spenden für die Ukraine sammeln. Möglich ist dies unter diesem Link: www.rottweilhilft.de.

Die Spitalstiftung Horb unterstützt derweil ein Sozialzentrum in der westukrainischen Stadt Boryslaw und sammelt Spenden, die "als Soforthilfe für die Beschaffung von Lebensmitteln überwiesen werden". Die Spitalstiftung stocke den Betrag dann auf 2000 Euro auf, berichtete Peter Silberzahn, ehemaliger Stiftungsdirektor, unserer Redaktion. Das Spendenkonto der Katholischen Spitalstiftung Horb lautet: Volksbank eG im Kreis Freudenstadt, IBAN: DE21 6429 1010 0120 1210 00.

Eine weitere Möglichkeit, um deutschlandweit zu spenden, bietet die "Aktion Deutschland hilft". Auf der Website ist online bereits die Option "Nothilfe Ukraine" eingerichtet worden.

Warnung vor Betrügern

Generell werden zurzeit viele Spendenaufrufe für die Ukraine gestartet, vor allem in den Sozialen Medien. Die Links werden mehrfach in Storys und Posts geteilt, oft kann man sogar direkt über Facebook oder Instagram einen Geldbetrag spenden. Unter den Aufrufen können sich allerdings auch solche mit betrügerischer Absicht befinden, weshalb es ratsam ist, vorher die Organisation oder Initiative, die dahinter steht, zu überprüfen.

Ebenfalls hilfreich bei der Suche nach seriösen Organisationen sind die Spendensiegel. Diese werden vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen, dem Deutschen Spendenrat und der Initiative Transparente Zivilgesellschaft vergeben. Zu den Organisationen mit Spendensiegel gehören zum Beispiel die UNO-Flüchtlingshilfe sowie das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen.

Das DZI hat außerdem auf seiner Homepage die Spenden-Info "Nothilfe Ukraine" veröffentlicht. Darin befinden sich Konten und Tipps zum sicheren Spenden.

Spenden von Guthaben

Damit die Geflüchteten sowie Menschen in der Ukraine weiterhin Kontakt zu ihren Angehörigen, Freunden und Bekannten halten können, gibt es die Möglichkeit, ihnen Guthaben für mobile Daten und zum Telefonieren zu spenden. Dafür muss man jedoch die Handynummer der Person wissen. Das Spenden ist über die Anbieter Recharge, MobileRecharge sowie Ding möglich.

Kennt man Menschen aus der Ukraine oder Personen, die dort welche kennen, ist es gerade jetzt in dieser schweren Zeit wichtig, sie zu unterstützen und ihnen zur Seite zu stehen, ihnen Nachrichten zu schreiben oder bei Bedarf mit ihnen zu telefonieren, um ihnen zu zeigen, dass man an ihrer Seite steht. Wichtig ist, niemanden in dieser Krise alleine zu lassen.