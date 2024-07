Back-Star Sally Özcan Backen mit Sachen aus Sallys Shop

In Sallys Shop stapeln sich bis zu 17000 Produkte rund ums Backen und Kochen. Hier werde sie verpackt, um an Interessierte aus ganz Deutschland zu gehen. Auch am nächsten Tag der offenen Tür will man seine Pforten offen – vielleicht mit einem Ehrengast.