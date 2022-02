Burladinger Feuerwehrkommandant Rücktritts-Antrag und Anzeige bei Polizei

Was ist da los in Burladingen? Iljia Pilic, Feuerwehrkommandant der Stadt Burladingen, hat bei der Stadtverwaltung einen Antrag auf Entpflichtung von seinem Amt gestellt. Pilic gibt "persönliche Gründe" für die Entscheidung an. Doch die Staatsanwaltschaft Hechingen ermittelt gegen Pilic.