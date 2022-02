5 Die Hauptredner der Kundgebung von links: Christa Dengler, Hans Lambacher, Theodor Ziegler und Burkhard Gräbe. Foto: Schwarz

250 bis 300 Teilnehmer sind am Samstag zu einer Kundgebung auf den Freudenstädter Marktplatz gekommen, um für Frieden und gegen den Krieg in der Ukraine zu demonstrieren















Freudenstadt - In mehrere Reden wurde der Krieg als "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" verurteilt. Außerdem wurde zur Solidarität und praktische Unterstützung für Menschen in der Ukraine aufgerufen. "Helft der Ukraine. Bitte", rief am Ende der einstündigen Veranstaltung eine junge Ukrainerin flehentlich ins Mikrofon.

Es ist eine bizarre Situation. An der Brunnenfigur auf dem Marktplatz vor dem Rathaus hängt eine Fahne der Narrenzunft, bunte Ballons und eine Fasnetswimpel-Leine wippen im kalten Wind. Darunter der Kontrast der neuen Wirklichkeit: Friedensfahnen und Transparente mit Aufschriften wie "Putin, stopp den Krieg", "No war" und "Peace", Symbole der weißen Friedenstaube, blaugelbe Nationalflaggen der Ukraine und sternengeschmückte Europafahnen.

Mehr Teilnehmer als erwartet

"Es sind viel mehr Teilnehmer gekommen, als wir gehofft haben", sagt Christa Dengler von der SPD Dornstetten, die die Veranstaltung mitorganisiert hatte. Die Kundgebung hatte Theodor Ziegler aus Baiersbronn-Mitteltal beantragt, evangelischer Religionslehrer und in der badischen Landeskirche als Synodaler, Liedermacher und Friedensaktivist bekannt. Er hatte die Genehmigung zur Demonstration von der Stadt Freudenstadt noch am Freitag in einem Eilverfahren erhalten. Später kam Unterstützung vom Kreisverband der SPD, von "Pulse of Europe" und dem Arbeitskreis "Menschen Miteinander Dornstetten" sowie dem "Bündnis gegen Rechtsextremismus" im Kreis Freudenstadt.

Unter den Teilnehmern befanden sich zahlreiche ukraine-stämmige Frauen und Männer, so auch Olena Vetter aus Freudenstadt, Mutter von zwei Kinder. Sie sorgt sich um ihre Verwandten und Freunde in der Heimat: "Wir sind ein eigenes Land, wir haben eine eigene Sprache, eine eigene Kultur. Wir sind stolz auf unser Land und wollen keinen Krieg", sagte sie. Eine kleine Gruppe ukrainischer Frauen und Kinder sang zum Abschluss der Kundgebung inbrünstig die ukrainische Nationalhymne.

Die Ansprachen

In kurzen Ansprachen verurteilen Christa Dengler, Hans Lambacher und Burghard Gräbe aus Dornstetten den russischen Einmarsch in der Ukraine und fordern die internationale Politik auf, einen neuen Krieg in Europa zu verhindern. "Dies ist die Zeit, Frieden und nicht Krieg zu erklären", sagt Dengler. Lambacher erklärte, er sei überzeugt, dass jetzt Ausgleich, Frieden und Entwicklungspolitik mehr denn je angesagt seien. "Wer in Frieden leben will, muss sich für europäischen Zusammenhalt stark machen", fügt Gräbe an.

Spendenaktionen laufen an

Andere Redner klinken sich ein. Reinhard Links, ein Betzweiler mit ukrainischen Wurzeln, fordert deutsche Waffenlieferung für das überfallene Land. Eine Ukrainerin schildert die Kriegsnot in ihrer Heimat. Es gebe kaum Medikamente, Familien seien auf der Suche nach einem sicheren Platz für Frauen und Kinder. Sie bat um Unterstützung von spontanen, lokalen Hilfsaktionen, die derzeit in der Region anliefen. Spendenaktionen für die Ukraine starten auch die Kirchen, das Roten Kreuz und andere Organisationen.

Ziegler: keine Waffenlieferungen

Hauptredner Theodor Ziegler sprach sich wie seine Vorredner dafür aus, dass Deutschland keine Waffen an die Ukraine lieferten soll. Er definierte – wiederholt durch Zwischenrufe unterbrochen – den Sicherheitsbegriff neu in eine nicht militärische, sondern in eine humane, eine zivile Sicherheit durch Überzeugung wie sie Willy Brandt, Egon Bahr und Walter Scheel in den 70-er Jahren erfolgreich gewagt hätten. Seine Rede umrahmt er mit eigenen Liedern, darunter mit einem Song, den er zu Beginn des Kriegs im Irak 2014 an US-Präsidenten Obama gerichtet hatte: "Diesen Krieg, Herr Präsident, haben Sie verloren."