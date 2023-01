Das war am närrischen Wochenende in der Region los

Vielerorts waren am Wochenende wieder die Narren unterwegs, aber auch sonst war einiges geboten. Wir haben die Veranstaltungs-Highlights der vergangenen Tage zusammengetragen.

"Miau, Miau, Miau", der Kater feiert seinen Geburtstag, stramme 150 + 1 Jahre. Wie es sich gebührt, zog der Katzenverein aus dem närrischen Riet mit all seinen Freunden in die Tonhalle, um ihm ein zünftiges Geburtstagsfest zu bereiten.

Genießen und über das Kulturerbe Fasnet lernen war angesagt. Über 70 Interessierte kamen in den Narrenschopf nach Bad Dürrheim zum Fasnetküchle-Seminar.

Die größte Hochzeitsmesse der Region, die "Trau", nutzten auf dem Messegelände am Wochenende all jene, die planen, sich demnächst das Ja-Wort zu geben.

Eine gelungene Alternative zur Saalfastnacht hatten die Burgberger Bettelwieber sich da ausgedacht: Sie luden zur Fastnacht im Freien mit einem Festzentrum beim Rathaus ein.

Volles Haus, fetzige Musik, ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Bühnenprogramm: Beim Zunftball im Kurhaus Triberg gab es die Zutaten für einen gelungen Fasnets-Auftakt.

Mit einer "Fasnet wie früher" starteten am Freitag die Jägi in ihr Jubiläumswochenende zum 30. Geburtstag. Die Gardetänzerinnen sind eine wichtige Gruppe der Narrenzunft Jägi Rangendingen. Deshalb war der Showtanzwettbewerb selbstverständlich auch Teil des 30. Geburtstags der Jägen. Zum Verschnaufen blieb wenig Zeit, doch die feierfeste Narrenzunft meisterte alles und bescherte ihren Gästen auch beim Umzug ein Bombenfest.

Die Geschwister Mucz feiern nach der Corona-Zwangspause nicht nur das Comeback ihres Schlagerfestivals, sondern auch ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum – und 370 Gäste feierten mit ihnen in Balingen.

Ein Lob für die die Politik der Ampel und ein paar Seitenhiebe auf die Landesregierung: So die Zusammenfassung des Neujahrsempfangs des SPD-Kreisverbands und der Jusos im Zollernalbkreis.

Mit Volldampf startete Black Cat Bone zum ersten Konzert des Jahres in der Alten Seminarturnhalle in Nagold.

Ausverkaufte Halle meldete die Althengstetter Narrenzunft: Der Narrenball war nach coronabedingter Pause ein voller Erfolg.

Zum Auftakt der Jubiläumsfeierlichkeiten der Narrengilde Pfrieme-Stumpe verausgabten sich am Freitag zahlreiche Tanzgruppen auf der Bühne im gut gefüllten Tennnenbronner Festzelt.

Globale Themen wie Genderwahn und Gleichstellung, aber auch lokale Ereignisse wie die bevorstehende Schließung der „Altstadtschänke“ sowie reichlich verbale Spitzen gegen die "Wadelkappenfraktion" aus der Kernstadt standen beim ausverkauften Ball der Altstädter Kabiszunft im Mittelpunkt.

"Ave Caesar" – unter diesem Motto fand sich am Samstagabend nicht römisches, sondern auch allerlei anderes buntes Volk zum Bürgerball der Narrenzunft im Kolosseum der Gemeinde Zimmern ob Arae Flaviae ein.

Zum zweiten Mal nach 2022 waren die Glockenputzer der Sulzer Narrenzunft am Samstagnachmittag auf der Schillerhöhe und dem Kastell unterwegs – mit deutlich mehr Teilnehmern.

Nach dem traditionellen "Hexenprozess zu Salostetten" und der Amtsabsetzung von Ortsvorsteher Friedrich Hassel nahm das dreitägige Fasnetswochenende der NZ Salzstetten mit dem Hexenball ordentlich an Fahrt auf.

Fasnet im Ort, wie sich das eigentlich bei der schwäbisch-alemannischen Fasnet gehört, feierten über das Wochenende die Ergenzinger Narren.

Der Eröffnungsball der Horber Narrenzunft unter dem Motto "Bella Italia" versprühte in der Hohenberghalle viel südliches Temperament.

Comedian Bülent Ceylan tritt generell gerne in Schwarzwaldhallen auf – nur nicht in Baiersbronn, wenn dort gerade Energie gespart werden soll.

Die Plastikhexen eröffnen seit mehr als 20 Jahren den Reigen der Hornberger Fasnetsbälle. Am Freitag ließen es rund 600 Besucher in der Stadthalle mächtig krachen.

Von Kippenheimweiler nach New York: Unter dem Motto "Stars and Stripes" lockte der Schützen-Musikverein Kippenheimweiler viele Besucher in die Kaiserwaldhalle und führte sie auf eine musikalische Reise durch die USA.