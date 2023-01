Närrische Zeit steht bevor Nach zwei Jahren Pause: So läuft die Fasnet in Königsfeld

Zwei Jahre lang war es in Königsfeld in der fünften Jahreszeit pandemiebedingt ungewöhnlich still. Das ändert sich in diesem Jahr wieder. Die Zünfte haben ihre Höhepunkte für die anstehende Fasnet bereits zusammengestellt.