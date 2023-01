2 Nasiret Ramadan, Friseurmeisterin und Inhaberin der Firma "Visage" aus Neufra-Rottweil, bei der Arbeit. Foto: Heinig

Die größte Hochzeitsmesse der Region, die "Trau", nutzten auf dem Messegelände am Wochenende all jene, die planen, sich demnächst das Ja-Wort zu geben.















VS-Schwenningen - Viele möchten das zu einem besonderen Erlebnis machen. Rund 100 Anbieter halfen dabei.

Dicht umringt war zu jeder vollen Stunde der Laufsteg der Modenschauen für sie und ihn, man informierte sich bei Floristen, bei Friseuren, Stylisten, Konditoren, Musikern, Dekorateuren, Goldschmieden, Fotografen und Vermietern von Locations und Stretch-Limousinen über die aktuellen Trends und freilich auch die Kosten.

Nicht alle mögen’s groß

Auch wenn eine Hochzeit bundesweit rund 14 500 Euro verschlingt, plant nicht jedes zukünftige Ehepaar sein schönstes Fest nach dem Motto "größer, teurer, aufwändiger" – das wurde auf der Hochzeitsmesse in Schwenningen einmal mehr deutlich. Individuell heißt vielmehr das Zauberwort und da gibt es, wie die "Trau" zwei Tage lang bewies, viele Möglichkeiten. Glaubt man den Anbietern von Hochzeitskleidern, so möchte allerdings jede Frau an "ihrem" Tag einer Prinzessin gleichen.

Geli Bartler aus Brigachtal kennt die Wünsche ihrer Kundinnen seit 35 Jahren. Nicht nachgelassen habe die Nachfrage nach Glitzer, sagt sie. Die Kleider seien nicht mehr klarweiß, sondern schimmern in vielen Creme-Nuancen und sogar ein "großes" Schwarzes war auf dem Catwalk der Bräute zu sehen.

Die Oberteile sind zumeist aus durchbrochener Spitze, sogenannte "cut outs", angesagt ist aber auch der schlichte "clean chic" sowie "Mix & Match", was besagt, dass Rock und Oberteil aus zwei Stücken besteht.

Ein Kleid für die Party

"Die Braut soll sich in ihrem Kleid wohl fühlen und später auch Party machen können", weiß die Expertin, die an ihrem Stand großen Andrang verzeichnete. Goldschmied Rudi Lang aus Engen kommt auch schon seit 25 Jahren auf die "Trau" und stellt insbesondere am Standort Schwenningen fest, dass es hier, je nach zeitlicher Nähe zur Fastnacht, in Sachen Besucherstrom "einen guten und einen besseren Tag" gibt. Die goldenen Trauringe seien derzeit sehr häufig apricot-farben und lösen damit den langjährigen Trend weißer Metalle ab, stelle er fest, sagt Lang. Auch Oberflächen mit Struktur seien derzeit sehr beliebt. Nasiret Ramadan, Friseurmeisterin und Inhaberin der Firma "Visage" aus Neufra-Rottweil, bereitet seit vielen Jahren die Models der Brautmodenschauen auf ihren Auftritt vor und zeigte, dass ein zum Charakter der Braut passendes Make-Up ein schönes Brautkleid den schönsten Tag im Leben erst perfekt machen.