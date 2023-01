12 Schon am Nachmittag zeigten die Kinder- und Juniorinnengarden, was sie können. Foto: Beiter

Die Gardetänzerinnen sind eine wichtige Gruppe der Narrenzunft Jägi. Deshalb war der Showtanzwettbewerb selbstverständlicher Teil des 30er Geburtstag der Jägen.















Rangendingen - Welchen Zuspruch die Garde- und Showtanzmädchen haben, war am Samstag gleich zweimal eindrücklich zu beobachten. Die Festhalle in Rangendingen war am Nachmittag beim Tanzwettbewerb der Kinder und Juniorinnen-Garden bereits rappelvoll. Und am Abend beim Wettstreit der Seniorengarden sah es beim Showtanz-Ball nicht anders aus.

Stimmungskanone und Jägen-Chef Hansi Schilling führte durch das Programm

Die Stimmung bei den Gästen war super, wofür natürlich auch Stimmungskanone und Jägenchef Hansi Schilling in unnachahmlicher Manier sorgte. Der Zunftmeister höchstpersönlich führte durch das abendliche Programm. Am Nachmittag hatten dies Jennifer und Ann Katrin Schilling übernommen.

Insgesamt waren 26 Tanzgruppen an den Start gegangen – von Sindelfingen bis Königsheim und von Fischingen bis nach Harthausen. Die Mädchen und wenigen Jungs, die sich in den Gruppen sichtlich wohl fühlten, standen mit einer ansteckenden Begeisterung auf der Bühne und ließen neben dem Ausdruck und der einfallsreichen Choreografien auch über die hohe sportlichen Leistungen staunen, die sie dort zeigten.

Außer Konkurrenz hüpften und stampften auch die Tanzgruppen der Jägen über die Bühne.

Geislingen gewinnt schon bei den Kindergarten

Den Beginn machten die acht Gruppen der Kindergarden. Die Platzierungen beim Showtanz lauten: 1. Geislingen, 2. Hart, 3. Bierlingen, 4. Dotternhausen, 5. Harthausen, 6. Weilheim, 7. Stetten/Hechingen. Beim Gardetanz war mit den Mädchen aus Betzingen nur eine Gruppe angetreten.

Bei den Juniorinnen waren zehn Gruppen am Start. Sieger beim Showtanz wurden Geislingen, vor Stetten/Hechingen, Trillfingen, Dotternhausen, Sindelfingen, Owingen und Harthausen. Beim Marsch stand Sindelfingen vor Königsheim, Betzingen und Heinstetten.

In der Jury saßen bei beiden Wettbewerben Hannah Vötsch, Gina Strobel, Anna Woelki, Fabienne Dieringer und Sophia Ehrlichmann.

Akrobatische Auftritte waren am Abend zu sehen

Geradezu akrobatischen Auftritte waren dann am Abend bei den Seniorinnen-Gruppen zu sehen. In der Kategorie Marsch gewann Betzingen vor Heinstetten, Geislingen und Weilheim. Den Showtanz gewannen die Geislingen Mädchen, die damit mit dem dritten Titel den Hattrick für deren Narrenzunft an diesem Abend perfekt machten. Zweiter wurde die Garde aus Stetten/Haigerloch vor Erlaheim, Fischingen und Bierlingen.

Am Abend war die Jury mit Harald Greß, Evi Neher, Philippe Paulick, Angela Lacher, Mathias Strübel und Jennifer Schilling besetzt.