Katzenmusikball in Villingen

7 Das Damenballett zeigt eine feurige Show. Foto: Schimkat

"Miau, Miau, Miau", der Kater feiert seinen Geburtstag, stramme 150 + 1 Jahre. Wie es sich gebührt, zog der Katzenverein aus dem närrischen Riet mit all seinen Freunden in die Tonhalle, um ihm ein zünftiges Geburtstagsfest zu bereiten.















VS-Villingen - Ein ausverkauftes Haus an zwei Abenden – es wollten viele mitfeiern.

Gut gelaunte Gäste, in prächtigen Kostümen oder hoch dekoriert, warteten gespannt, während hinter dem geschlossenen Bühnenvorhang alle zwei Minuten die Zeit verkündet wurde.

Der Kater hört ergriffen zu

Maiers Michel aus dem sonnigen Brigachtal wienerte den Boden vor dem Vorhang, hinter dem Vorhang ätzende Bemerkungen, die Stadt könne sich keine Putzfrau mehr leisten. Ein dreifaches Miau und der Einmarsch mit dem Straßenballett, dem Spielmannszug, dem Katzenrolli und dem Stammelternpaar erfolgte, auch die Jugendkapelle spielte, während vor der Bühne der Vorstand des Katzenmusik Vereins Aufstellung genommen hatte. Und dann: "Der Kater hört und sieht was das geschieht in unserm Riet". Kapelle, Schunkeln und alle sangen mit, während der Kater auf der Bühne ergriffen zuhörte.

Jetzt kam die Ehrung: Generalfeldmarschall Dominik Schaaf, erster Vorstand, und sein Stellvertreter Rainer Wagner nahmen eine besondere Ehrung vor, denn Ruth Müller, die immer zur Stelle war, wenn es etwas zu helfen gab, sich um die Katzenkinder kümmerte, erhielt den Verdienstorden des Katzenmusik Vereins.

Wo war der Kater? Weg war er und Maiers Michel putzte lustlos die Bühne, während Dominik Schaaf ihn fragte, ob er den OB kenne. "Klar doch, so Michel, der war beim Neujahrsempfang in Brigachtal und neidisch, was da alles geboten wurde."

Dem OB wird befohlen

"Katastrophe", der Kater ist weg, keiner wusste, wer zum Geburtstag kommt, und wo war die Torte? Der Festausschuss raufte sich die Haare. Da schaute man doch lieber dem lustigen Katzennachwuchs zu, der einen feschen Tanz auf die Bretter legte. Zwei Mädels befahlen dem OB, Meik Gildner von der Hexenzunft und Alexander Brüderle, Vize von der Narrenzunft, sich auf die Bühne zu begeben und zu tanzen – da war noch Luft nach oben.

Junge Matrosen stürmten auf die Bühne, das war das Girlyballett, super gemacht.

Ach ja, die gute Tante Rosi enterte die Bühne, machte den OB mit schriller Stimme an, sie erwarte ihre Apanage, aber ein bisschen flott, die kleine Agathe schämte sich für die zeternde Rosi, die kräftig dem Prosecco zusprach.

Der Kater war immer noch nicht da, die Torte auch nicht, da knöpften sich die drei Gassenhauer musikalisch das Städtle und natürlich die Färberstraße vor, forderten vom begeisterten Publikum die Laola Welle und dann: "Jetzt singen wir alle zusammen ein Lied ohne Stadtpolitik und das hat den anspruchsvollen Text: ›la la la la‹". Also geht doch.

Polonaise durch die Halle

Eine Polonaise zog sich durch die Halle, auf die Bühne, wieder zurück und nochmal alles von vorne. Das Publikum war ausgesprochen gut drauf.

"Achtung, der Kater kommt!" Der OB (war das Dominik?) hob an: "Lieber Kater", da ging das Licht aus, Rosi wurde vollkommen knülle von der Bühne geschleppt und dann kam das Doppelzentner Ballett: Ja das waren noch echte Männer mit Muckis und Knackwaden, die Eleganz auf strammen Beinen und fit wie Turnschuhe. "Zugabe" riefen die Zuschauerinnen, die hin und weg waren. Ach ja, der Kater war auch wieder weg.

Alexander Gambin lenkte das Publikum mit super Gesang von dem Elend um den vermissten Kater ab und dann: "Meine Damen, das absolute Highlight, der Kater Miau gibt sich die Ehre", die riesige Torte auf Rädern auch, der Kater nahm die Ovationen entgegen, machte Selfies mit der Torte, Lametta wurde aus allen Rohren geschossen und ein wundervolles Geburtstagsfest war zu Ende.

Aber die Gäste waren noch nicht am Ende, im Foyer wurde heftig getanzt zu heißer Disco Musik.

Info: Die Mitwirkenden

Kinderballett: Trainerinnen Angela Kornhaas, Janine Günter, Lenya Kornhaas; Maske: Sabine Codispoti; Girlyballett: Trainerinnen: Hanna Kieninger, Veronika Schneider; Damenballett: Trainer Janette Cattarius; Maske: Ramona Jäger, Simone Ness, Andrea Schlude, Kyra Korqa; Doppelzentner: Trainer Stephan Caspers, Maske: Sylvia Kirberg, Kyra Korqa, Anke Köckeritz, Andrea Schlude.

Sprechrollen: Page/Hausmeister: Michl Maier, Sammy Rauch. Influencerinnen: Lenya Kornhaas, Sofia Kornhaas; Abstandsdamen: Carmen Heift, Andrea Irion

Rosi & Agathe : Alina Kilzer, Benno Kulzer; Festkomitee: Niklas Klein, Selina Köhl, Marvin Singer, Patrick Walch, Luca Theise. Gesang: Alexander Gambin;

Gassenhauer: Andreas Duffner, Thomas Streit, Dominik Schaaf. Maske: Heidi Ützfeld. Regie: Heidi Mayer, Andrea Irion; Jugendkapelle: Leitung Benno Kilzer.

Spielmannszug: Leitung Peter Schmid;

Einmarsch

Straßenballett unter der Leitung von Claudia Pflugrad; Katzenrolli unter der Leitung von Goran Uljevic, Stammelternpaar.

Bühnenbild: Jonas Fehlinger

Bühnenbau: Daniel Jäger, Matthias Jäger, Klaus Neininger, Michael Spormann, Bernhard Stadler, Klaus Quandt, Rafael Quandt, Jürgen Moser, Timo Mittermeier.

Weitere Fotos online

Eine Vielzahl weiterer Bilder vom Ball der Katzenmusik Villingen sehen Interessierte in unserer Bildergalerie.