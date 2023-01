11 Närrischer Abflug am Promitisch Foto: Morlok

Der Eröffnungsball der Narrenzunft unter dem Motto "Bella Italia" versprühte in der Hohenberghalle viel südliches Temperament.















Horb - Der Geist von Horbs berühmtesten Pizzabäcker und Sprücheklopfer Lucio Piano schwebte am Samstagabend zusammen mit dem Duft nach Käse, Oregano und Basilikum durch die Hohenberghalle.

Die Narrenzunft Horb hat die Halle in ein riesiges Ristorante verwandelte in dem alle Gäste, die zum 100-jährigen Geburtstag eingeladen waren, fröhlich den Eröffnungsball 2023 unter dem Motto "Bella Italia" feierten.

In der Halle waren so viele Pizzabäcker, dass man die Kollegen in Neapel alle in den Urlaub schicken konnte. Herren, die ihre dunklen oder weißen Sonntagsanzüge aus dem Kleiderschrank geholt und sich irgendwo noch eine goldene Sonnenbrille besorgt und einen Schnauzbart unter den Riechkolben geklebt hatten, repräsentierten die ehrenwerte Familie als Möchtegern-Mafiosi.

Kostüm-Vielfalt

Der Herr Bundestagsabgeordnete Mack, der zum ersten Mal am Promitisch Platz nehmen durfte, zählte auch zu dieser Gattung, nur läuft der halt immer so rum. Ob er jetzt ein echter Mafioso ist – wer weiß, wer weiß?

Ein paar Herren in langen Roben und mit Käppi auf dem Kopf sah man ebenso wir goldglänzende Mäntel, getragen von geheimnisvollen Wesen aus dem fernen Venezia.

Gelungener Auftakt

Doch was darf in Italien genauso wenig fehlen wie Spaghetti, Dolce Vita und Amore? Natürlich – das leckere Speiseeis! Die "Gelatis", bekannte Horber Damen mit Eiswaffel auf der bunten Perücke, begrüßten jeden Besucher aufs Allerherzlichste und drückten jedem ein Fähnele in den Farben Rot, Weiß und Grün in die Hand.

Traditionell eröffneten die Horber Narren mit ihrem Grafenpaar Janet und Christian Bok sowie Hofmarschall Dani Wagner, dem Narrenrat und all den wunderbaren Maskengruppen den Ball. Begleitet wurden sie von der Spielgemeinschaft Horb-Bildechingen, die mit den Horber Narrenmarsch gleich für beste Stimmung im Saal sorgte.

Die Zahl 100

Zunftmeister Christoph Baiker eröffnete mit den Worten: "Nach zwei Jahren Abstinenz und digital begrüßen wir euch hier im Saal. Ganz analog, wer hätt‘s gedacht?"

Der Hofmarschall und oberster Brauchtumspfleger Dani Wagner ging dann ganz speziell auf den einhundertjährigen Geburtstag der Narrenzunft Horb ein. Margarete Munding und Peter Renz wurden in den imaginären 100er-Club aufgenommen, solange gehen sie ja schon zum Eröffnungsball. "Die Zahl 100, ich mach grad so weiter, passt irgendwie auch zum Thomas Kreidler. Und auch der Peter Rosenberger gäb was her im Zusammenhang mit der Zahl einhundert. Nicht vom Gesicht, aber vom Gewicht".

Blick an den Promi-Tisch

Inzwischen waren auch Graf und Gräfin in einem echt italienischen Kleintransporter in die Halle geschoben worden. Graf Rudolf gab gleich bekannt: "Ich freu mich auf den Promi-Tisch, wo ich gleich ein paar Schorle zisch."

Dort saßen neben dem Grafenpaar auch die Stadtspitze Rosenberger und Zimmermann, die deutlich den Sparkurs der Stadt am eigenen Leib zeigten. Rosi hatte sich eine alte Pizzaschachtel auf den Kopf gesetzt und Ralfi trug ein blaues Fußball-Trikot samt kurzen Hosen. Hans-Jürgen Fuchtel war mit neuer Frau und neuem Häs, einem geringelten T-Shirt, uff d’r Gass. Frau Schindele sass hinterm Fuchtel, war also nicht gut zu sehen, und die Polit-Stars Saskia Eskens und Michael Theurer glänzten durch Abwesenheit, während Timm Kern den Vatikan vertrat.

Und alle singen mit

Zur bekannten Melodie von "Halleluja" sangen dann der Hofmarschall und das Grafenpaar im Brauchtumsteil die Hymne von den 100 Jahren, und der ganze Saal sang den Refrain mit.

Bevor es dann mit dem Programm losging, war zum Aufwärmen eine Schunkelrunde mit der Partyband "Fashion" angesagt. Ein Meer aus italienischen Papier-Fähnchen bewegte sich rhythmisch zur Musik.

Doch dann war es so weit. Aurora Amarone (Susanne Baiker), die ebenso gekonnt, wie charmant durch den Abend führte, betrat mit großem Hallo die Bühne. Sie brannte zusammen mit den anderen Akteuren ein Feuerwerk der guten Laune ab, obwohl Feuer und offenes Licht in der Halle verboten sind. Der Jürgen Wütz nahm Monsignore Mazaratti, dem Sondergesandten des Vatikans, sogar den Weihrauchkessel gleich am Eingang zur Halle ab.

Es bleibt in der Familie...

Die Auftritte von "La Famiglia" waren ebenso brillant wie die der zwei Römerinnen, die man bei Ausgrabungen für die Hochbrücke entdeckt hatte und die sich am Ende ihres Auftritts nochmals 2000 Jahre schlafen legten, da sie in Horb während dieser Zeit sowieso nichts versäumten.

Das es in italienischen Familienrestaurants nicht immer nur Friede, Freude, Pizza

und Pasta sondern auch ein klares "basta" gibt, wurde beim Auftritt der "Ristorante-Famile" mehr als deutlich.

Das Liebesdrama

Dass Dreiecksbeziehungen oft mit erheblichen Risiken verbunden sind, dass musste die schöne Julia schmerzhaft feststellen. Ihre Liebhaber Romeo und Ghiotto duellierten sich mit Pistolen um ihre Gunst und erschossen dabei das Ziel ihrer Begierde. Dumm gelaufen wäre geprahlt.

Genial, wie immer, der Auftritt von Alexander "Locke" Guth. Als Monsignore Mazeratti – früher Dekan Monasbleamle – wetterte er über alles, was sich in der kommunalen und der großen Politik so abspielt.

Mit MSDS – Maureen sucht den Superstar – gingen mehr als zwei Stunden Showprogramm, in der alle Lieder live gesungen wurden, mit dem große Abschlussbild zu Ende.

Schluss war aber noch lange nicht – die Party ging dann erst richtig los.