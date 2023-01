6 Die Geschwister Mucz feiern am Samstag beim Schlagerfestival in der Hohenzollernhalle ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum. Foto: Kauffmann

Die Geschwister Mucz feiern nach der Corona-Zwangspause nicht nur das Comeback ihres Schlagerfestivals, sondern auch ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum – und 370 Gäste feierten mit ihnen.















Bisingen - Die Geschwister Mucz starten gleich zum Beginn des Jahres mit dem Schlagerfestival durch: Voll besetzt war die Hohenzollernhalle, als das Trio ihren neuen Titel "Unser Weg zu dritt" präsentierte. Passender könnte er nicht sein, denn mit dem 15. Schlagerfestival am Samstag feierten die charmanten Geschwister aus Steinhofen ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum.

Rückblick auf 20 Jahre 3mal1

Moderiert von SWR4-Moderatorin Bärbel Schlegel, blickten sie zurück auf die Anfänge, wofür die Sängerinnen ganz tief in ihrem Videoarchiv gestöbert haben. Was gefunden haben, ist ein Abriss der 20-jährigen Geschichte, den sie am Samstagabend zeigten. Angefangen hat haben die Auftritte 2001 bei der Dorfhockete des Musikvereins Steinhofen, der beim Schlagerfestival Garderobe und Bewirtung übernommen hat.

Anfänge beim Musikverein Steinhofen

Damals gewannen sie mit dem Titel "Immer auf die Kleinen" (der Geschwister Hofmann) den ersten Platz der Hitparade. Seither erobert das Trio 3mal1 die Herzen des Publikums. Mehrere CDs hat das bekannte Gesangstrio auf den Markt gebracht. Die Eltern unterstützen ihre Kinder seit der ersten Stunde. Mama Claudia kümmert sich um das Outfit und Papa Markus vereinbart Termine, handelt Bedingungen aus und steht am Mischpult.

Gäste kommen von weit her

Der Erfolg von 3mal1 ließ sich auch beim Schlagerfestival am Samstagabend ablesen: Nicht nur, dass so viele Besucher gekommen sind, sie sind teils auch von weit her angereist: aus Luzern, aus dem Wallis, aus dem Erzgebirge oder auch aus Quickborn in Schleswig-Holstein.

Waizenegger und Pauli gratulieren

Zu den Höhepunkten des Abends gehörte der Auftritt der Geschwister Hofmann, die von klein auf zu den Vorbildern der Geschwister Mucz gehören. Unter den Gästen waren auch Bürgermeister Roman Waizenegger und Landrat Günther-Martin Pauli. Sie gratulierten dem Trio aus Steinhofen mit einer eigens dafür angefertigten Torte zum Bühnenjubiläum.