Viele zog es am Wochenende wieder zu den Events in der Region. Was geboten war?

Vor allem Fasnet, aber auch Comedy. Wir haben eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengetragen.

Schwarzwald-Baar-Kreis

Eine rauschende Party der Weiher-Hexen in Blau und Schwarz stieg in der Stadthalle St. Georgen. Die schaurigen Gestalten konnten auf ihrer Veranstaltung allerlei toll kostümiertes Narrenvolk aus nah und fern begrüßen.

Mitreißende Tänze, lustige Sketche und zauberhafte Acts – der Zunftball der Narrenzunft Fischbach kam beim Publikum bestens an. Getreu dem Motto „Zirkus“ hieß es „Manege frei“! Dabei kamen aber auch kommunalpolitische Themen nicht zu kurz.

Ein kunterbuntes und farbenfrohes Bild bot sich am vergangenen Samstagabend im Bad Dürrheimer Siedersaal. Unter dem Motto „Närrischer Maskenball“ präsentierte der Turnerbund ein dreistündiges Programm und sorgte für beste Unterhaltung.

Musik und Sketche kamen beim Ball der Rietvögel in Villingen gut an. Viel zu lachen gab es beim ersten Narrengericht.

Was für ein Zirkus: Die Kieschtock Zunft Unterkirnach begeisterte am Samstagabend beim Zunftball mit einem furiosen verrückten Zirkus und das trotz vieler krankheitsbedingter Ausfälle in letzter Minute. Für Akrobatik, Tanz und eine gute Portion Humor war gesorgt.

Tolle und spaßige Einlagen wurden beim Zunftball in der Festhalle Furtwangen geboten.

Hexenball in Villingen: Beim bild- und effektgewaltigen Spektakel unter dem Motto „Kampf der Gezeiten“ in der Neuen Tonhalle geht es auf die Suche nach dem goldenen Besen.

Beim ersten Programmabend der Narrengesellschaft begeisterte das Thema „Mittelalter“ die Besucher in der voll besetzten Blumberger Stadthalle.

Schon lange ist es kein Zunftabend des Hirtebue mehr, vielmehr ein Abend aller Narren Schönwalds für alle närrischen Menschen, gemanagt von der Narrenzunft. Neben allen Gruppen des Dorfes samt Musikverein konnte Christof Kammerer auch viele Gäste beim traditionellen Narrenabend begrüßen.

Premiere geglückt: Erstmals in ihrem 54-jährigen Bestehen haben die Weiherhexen Wolterdingen, eine Gruppe des Narrenvereins Immerfroh, ihre Hexentaufe zelebriert. Und es wurde zum Erfolg.

Das neue Ball-Konzept der Narrenzunft Eintracht Bräunlingen überzeugte bei der Premiere. Närrischer Witz und tolle Tanznummern gab es in der vollbesetzten Stadthalle zu sehen – der Zunftball ließ keine Wünsche offen.

Die Brändbach-Hupä brachten den Saal bei der Köhlergaudi in Unterbränd zum Kochen. Diese Veranstaltung ist mittlerweile Tradition in Unterbränd.

Der Umzug der Narrenzunft lockte unzählige Besucher nach Weigheim. Tierfiguren und Hexen trieben reichlich Schabernack mit den Zuschauern, Kapellen und Guggenmusiken sorgten für gute Laune. Stimmung herrschte auch in den Besenbeizen.

Ein bestes gelauntes Publikum, ein Moderator, der Premiere feiert, und Akteure, die sich wieder etwas einfallen lassen haben – bei der Saalfasnet des FC Dauchingen war für beste Stimmung gesorgt.

Fremde Galaxien, Narren im Weltall und der Jedi-Meister persönlich löst die Donaueschinger Verkehrsprobleme: Der Frohsinn greift mit seinem Zunftballmotto nach den Sternen und fliegt als erste Zunft ins Weltall – und dort gibt es einiges zu entdecken.

Die Schonacher Narren versprachen im Vorfeld des Zunftabends, dass sie dieses Jahr mehr Musik und Stimmung als je zuvor ins Haus des Gastes mitbringen. Und das taten sie wahrlich, indem sie ein Feuerwerk an musikalischer Unterhaltung entzündeten.

Mit einem bunt gemixten Programm aus Tanz, Musik und Wortbeiträgen begeisterte der Zunftball der Hüfinger Narrenzunft unter dem Motto „Verdrehte Märchen“. Mit weit über 400 Gästen war die Stadthalle voll besetzt und die Stimmung bestens.

Kreis Rottweil

Bei trockenem Wetter und milden Temperaturen sammelten sich am Samstagmittag die Teilnehmer für den Kinderumzug am Kirchplatz der alten St. Laurentiuskirche in Sulgen.

Bei strahlendem Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen sind am Samstag viele Narren aus Dunningen, Seedorf und Lackendorf durch den Holzäpfel-Ort gezogen.

Viele närrische Gruppen zogen eine große Zuschauerschar zum Geisterumzug der Speckmockelzunft Bösingen.

Die Jury hatte es in diesem Jahr wahrlich nicht leicht. Die 42 Nachwuchsklepfer gaben am Samstagnachmittag in der Oberen Hauptstraße in Rottweil ihr Bestes.

Die Brotberghexen Rötenberg feierten ihren 30. Hexenball mit einem abwechslungsreichen Programm. Viele befreundete Zünfte kamen in die rappelvolle Mehrzweckhalle zum Gratulieren und feierten mit.

Die Narren sparten beim Breaglerabend in den Sulzer Lokalen und in der Zunftstube nicht mit Spott und Hohn. Die Besucher waren bestens gelaunt – doch einen Wermutstropfen gab es. Die gute alte „Staffelei“ war dieses Jahr nicht dabei.

Rund 300 Gäste begrüßten die Vorsitzende der Interessengemeinschaft Handel und Gewerbe (IHG), Christina Braun, und Bürgermeister Markus Huber beim 23. Neujahrsempfang in der Dornhaner Stadthalle.

Die Zimmerner Narrenzunft feierte ihr 100-jähriges Bestehen mit einem Jubiläumsabend.

„Was lange währt, wird endlich gut. Ein langer Wunsch der Sulgener ist endlich in Erfüllung gegangen“ hieß es beim Zunftball der Narrenzunft Schramberg im Bärensaal. Schramberg wurde geflutet und Sulgen liegt jetzt wunderbar am See.

Ein hervorragendes Programm mit sportlichen Tänzen und vielen kreativen Ideen erlebte das bunt kostümierte Publikum beim Turnerball des Turnvereins Bochingen (TVB).

Hoch her ging as am Freitagabend nicht nur in manchen Bürgerhäusern, sondern auch im Gasthaus Adler oder im Narrenhäusle der Narrenzunft Wellendingen. Die Maschkerer-Gruppen waren wieder unterwegs und hatten natürlich jede Menge zu erzählen.

Zollernalbkreis

Der 25. Balinger Fackelumzug mit Kinderfasnet und Brauchtumsabend stand an am Wochenende: 2000 Hästräger ziehen dabei durch das Städtle.

Eine stimmungsvolle Nachtwanderung im Schein der Fackeln veranstaltete die Imnauer Tourismus AG an Maria Lichtmess. An der beleuchteten Binder-Madonna erfolgte eine kurze innere Einkehr.

Zum Zunftball lud die Narrenzunft Schlatt am Freitagabend in die Festhalle ein.

So muss Fasnet sein: Urwüchsig, ursprünglich und urgemütlich. Eben genau so wie an dem Tag, an dem die Lumpen der Narrenzunft „Jägi“ durch die Rangendinger Straßen und von Haus zu Haus ziehen. Am Samstag war es wieder so weit.

Zahlreiche Besucher haben mit den Stettener Musikern in der Ortsmitte Fasnet gefeiert.

Der Bunte Abend der Narrhalla Boll stand unter dem Motto „Feuerwerk der guten Laune“ und setzte die vom Musikverein eine Woche zuvor eröffnete Saalfasnet fort – bei der die Besucher ein kurzweiliges, gut zweieinhalbstündiges Programm miterleben durften.

Kreis Freudenstadt

Der Bundestagsabgeordnete Klaus Mack (CDU) schlug sich wacker vor dem 26. Dornstetter Narrengericht. Verurteilt wurde er trotzdem. Einer der Hauptvorwürfe: Ämterhäufung.

Der zweite Freudenstädter Fasnetsball kam bei den Narren und Gästen gut an.

Die Narrenzunft Betra feierte am vergangenen Samstag in der Hohenzollernhalle ihr 45-jähriges Bestehen und damit auch das Jubiläum ihrer Gruppe der „Kandldabber“, die seit 30 Jahren zur Narrenzunft (NZ) gehören.

Zauberer, Flohhopser, die Luschdige Bruat und die Narren zogen am Samstagnachmittag durch Göttelfingen. Danach wurde die Korntalhalle für die Jüngsten zur Narrenhalle. Dort zeigten sie ihre bunten, selbstgebastelten Zaubererkostüme – und bei einem kleinen Wettbewerb mit dem Publikum, wie laut sie „Narri Narro“ rufen können.

Wie immer auf der Erfolgspur – die Empfinger Narrenzunft. Ihr traditioneller bunter Abend, dieses Jahr zum 69. Mal nach der altbewährten Methode „Marke Eigenbau“, lockte wieder viele Gäste in den närrisch dekorierten Narrentempel in Empfingen.

Beim Brauchtumsabend im Bierlinger Bürgersaal trieben Clowns Schabernack und die Tanzgruppen zeigten ihr Können – mit einem Traktor im Schlepptau zur Brautschau, 99 Luftballons und einer ausgefeilten Menschen-Pyramide.

Mit Pauken und Trompeten startete die Narrenzunft Freudenstadt ihren beliebten Brauchtumsabend in der Turn- und Festhalle. Dabei gab es auch einen Hexentanz sowie mehrere Showtänze, die das Narrenvolk zum Jubeln brachten.

Kreis Calw

Mit seinem Programm „Wenn nicht wann dann jetzt“ begeisterte der deutsche Kabarettist Rolf Miller eine volle Seminarturnhalle. In der Nagolder Seminarturnhalle sprach er über die ganz großen Themen der Menschheit: die Politik, die Automobilindustrie, Statistiken und auch viel Privates.

Nicht nur mit Pauken und Trompeten kündigte die 1. Calwer Narrenzunft 04 am Samstag ihren Rathaussturm an. Einmal mehr trug sie Oberbürgermeister Florian Kling die Rathausschelte an und setzte ihn kurzerhand vor die Tür.

Gleich zu Beginn der neuen Saison bot der Jazz im Bürgerhaus Altensteig einen eindrucksvollen Abend mit dem Sound Voyage-Quintett. Wie der heftige Beifall und die Begeisterungsrufe bewiesen, war dieses Konzert ein echter Leckerbissen – nicht nur für Jazzfans.

Ortenaukreis

Die Frauenfasent in Hofstetten ist mal wieder ein Publikumsmagnet gewesen. Zum ersten Mal fand das Spektakel in der zauberhaft geschmückten Gemeindehalle statt. Das Motto „Zauberwald“ wurde farbenfroh und mit großem Einfallsreichtum umgesetzt.

Das Motto des Grün-Weiß-Balls Hornberger Turnvereins hieß „Ab in den Urlaub“ und so wurde an Bord der entsprechenden Fluglinie ein internationales Publikum begrüßt. Zu den Zielen gehörten Mallorca und Las Vegas.

Fünf Schnurrgruppen zogen am Samstag durch Halbmeil und zeigten, dass in dem kleinen Ort kein Lebensbereich von den Schnurranten nicht erfasst wird. Manche Missgeschicke waren förmlich auf dem Silbertablett serviert worden.

Der Baum in der Kirchstraße steht, der neue Bürgermeister übersteht das Kreuzverhör und der Umzug begeistert Hunderte Besucher: Die Seelbacher Eulenzunft hat am Wochenende im Ort eindrucksvoll das Sagen übernommen.