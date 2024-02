Fasnet in der Festhalle: Uhus feiern Zunftball in Schlatt

15 Auftritt der Tänzerinnen der Narrenzunft Schlatt Foto: Breisinger

Zahlreiche Besucher haben sich beim Zunftball der Uhus in Schlatt krachen lassen – und viele von ihnen waren dieses Jahr zum ersten Mal dabei.









Zum Zunftball lud die Narrenzunft Schlatt am Freitagabend in die Festhalle ein. „Ich bin mit einer unglaublich guten Stimmung hier hergekommen und ihr seid Schuld, wenn ich mit einer schlechten nach Hause gehe“, eröffnete der Zunftmeister der NZ Schlatt Martin Haug den Abend, doch dessen Befürchtungen waren umsonst, denn die Stimmung blieb bis tief in die Nacht hinein bestens.