Mitreißende Tänze, lustige Sketche und zauberhafte Acts – der Zunftball der Narrenzunft Fischbach kam beim Publikum bestens an. Getreu dem Motto „Zirkus“ hieß es „Manege frei“! Dabei kamen aber auch kommunalpolitische Themen nicht zu kurz.

Mit einem abwechslungsreichen und kurzweiligen närrischen Programm begeisterte die Narrenzunft Fischbach (NZF) bei ihrem traditionellen Zunftball am Samstagabend in der gut besuchten Bodenackerhalle.

Neben mitreißenden Garde- und Showtänzen der kleinen, mittleren und großen Garde, sorgten lustige Sketche sowie der Magier und Zauberer Igor Dukadinovic und DJ James Rist, während und nach dem fast dreistündigen Non-Stop-Programm, für Begeisterung und beste Stimmung in der Halle. Wie in Fischbach üblich, kamen auch lokale und kommunalpolitische Themen nicht zu kurz. Regina Müller und Andy Ettwein sorgten in „Klasse – Manier“ als Clowns, passend zum diesjährigen Motto der Fischbacher Fasnet „Zirkus“, für die Ansagen und stimmten das närrische Publikum auf die einzelnen Programmpunkte ein.

Nach dem Einmarsch der Narren und der Begrüßung durch Zunftmeister Christoph Droxner, hieß es „Manege frei“. Als erstes wirbelten die Garden der Zunft über die Bühne. Sie alle gaben ein prächtiges Bild ab und durften bei ihren Garde- und Showtänzen die Bühne nicht ein einziges Mal ohne Zugabe verlassen. Klasse war auch der Beitrag von Stefan, Lina, Emma und Oskar Bantle die eine Märchenstunde der ganz besonderen Art boten, denn was beim Gang der Kinder durch Fischbach alles so märchenhaft und unglaublich klang, war harte Realität.

Die Lacher auf ihrer Seite hatten auch Andrea Hellmich und Margit Müller als „Die Sell un die Ander“. Das gilt auch für Manuel Bühler, Tim Obergfell, Kai Seemann, Lee Daniel Läufer, Luca Petrolli und Christoph Droxner bei ihrem „Tinder-Sketch“, bei dem sich bekannte Fischbacher und sogar Bürgermeister Martin Ragg für ein „Date“ mit einer rassigen Frau (Tim Obergfell) überaus aussagekräftig bewarben und überwiegend „abblitzten“. Andy Ettwein nahm in seiner Ansprache das Rathaus aufs närrische Korn, ebenso wie Stefan Bantle, Christian Albert, Christoph Droxner und Margit Müller im Rahmen einer vom Bürgermeister anberaumten Vorbesprechung kurz vor Beginn einer Gemeinderatssitzung.

Großes Finale

Beim großen und vom Beifall des Publikums begleiteten Finale lobte Zunftmeister Christoph Droxner das Publikum, dankte allen Akteuren auf der Bühne und benannte diese namentlich. Ebenso dankte er den Betreuerinnen und Trainerinnen der Mini- und der Teenie-Garde, Franziska Lipp und Claudia Hilser, den für die Choreographie zuständigen Sophia Lipp und Leni Singer sowie den im Bereich Licht, Ton und Technik für einen reibungslosen Ablauf sorgenden Mike Meister, Christian Albert und Rmp Ralf Müller. Für die musikalische Umrahmung lobte er DJ James und für die Dekoration der Bar und Weinlaube Ramona und Daniela Bantle. Und er vergaß auch die vielen fleißigen Helferlein vor und hinter der Bühne sowie die Sponsoren nicht.

Akteure in der Garde

Minigarde

Mia Nickolmann, Ida Singer, Karla Göhring, Josefine Dosdal, Lorena Garatti, Joleen Lenz, Emely Schulz, Leonie Renner, Mayla Klein, Elisabeth Fobiwe und Sophie Albert.

Teenie-Garde

Sophia Lipp, Tamina Lipp, Malia Klein, Leni Singer, Nele Göhring, Jolina Thudium, Cora Meier, Celine Hilser, Anina Renner, Kim Krüger.

Große Garde

Lea Käfferlein, Lea Ettwein, Lilli Aretz, Tabea Kaltenbach, Lisa Schlenker, Fabienne Cerman und Vanessa Looser.