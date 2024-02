31 Beim freien Klepfen kann jeder zeigen was er kann. Foto: Graner

Die Jury hatte es in diesem Jahr wahrlich nicht leicht. Die 42 Nachwuchsklepfer gaben am Samstagnachmittag in der Oberen Hauptstraße in Rottweil ihr Bestes.









Wie viel Kraft und Ausdauer doch in so einem Kinderarm stecken und wie diszipliniert offenbar an der Klepfertechnik gefeilt worden war, erstaunte so manchen Zuschauer. Dabei ging es beim Fünfkampf an der Goaßl aber nicht nur ums Können, sondern auch ums Wissen.