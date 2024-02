Der 25. Balinger Fackelumzug mit Kinderfasnet und Brauchtumsabend stand an am Wochenende: 2000 Hästräger ziehen dabei durch das Städtle.

Zum 25. Mal zog am Samstagabend ein närrischer Tross mit 60 Gruppen und 2000 Hästrägern im Fackelschein durch die Balinger Stadtmitte. Neu dieses Jahr: Drei Feuerwehr-Figuren, die die Geschichte der Balinger Loable vervollständigen.

Um 18.66 Uhr ging es los

Bereits mittags hatte der Narrensamen in der Volksbank-Messehalle richtig Spaß. Organisiert von der Narrenzunft Balingen und moderiert von Mühltorgerberin Miriam Deigendesch und Feuerhexe Michael Greß ließen kleine Prinzessinnen, Supermänner, Schlümpfe und Teufele ihrer närrischen Freude freien Lauf. An dem bunten Programm beteiligten sich die Kindergärten Neige, Edith-Stein und Hermann-Berg, die Zirkus-AG der Sicherlschule, das Erzinger Pflomma-Ballett, die Showtanzgruppe Frommern und die HBW-Cheerleader.

Vorneweg zieht die Narrenzunft Balingen

Mit Einbruch der Dunkelheit verlagerte sich die Narretei auf den Marktplatz, wo sich um 18.66 Uhr der Tross in Bewegung setzte. Vornewege zog die gastgebende Narrenzunft Balingen mit ihren Feuerhexen, Mühltorgerbern und natürlich den Loable, die heuer Verstärkung mitbrachten: Drei Feuerwehrmänner, jeweils eine individuell geschnitzte Einzelfigur, die einstmals beim Brand der Heselwanger Bäckerei zu Hilfe eilten, vorrangig die frisch gebackenen Brotlaibe aus der brennenden Backstube retteten, damit man hernach noch grübig vespern könne und somit den Übernamen der Balinger begründeten: Loable.

Natürlich waren auch alle anderen Narrenvereine und Musikgruppen aus Balingen und Umgebung mit Pauke und Geschell wieder mit dabei: Eyach- und Binsenhexen, Sand- und Pflommasäck, die Narrenzunft Frommern, Rosswangen, Isingen, Erlaheim, Rosenfeld, Bisingen, Grosselfingen, Rangendingen und Albstadt. Die anderen Gastverein hatten da schon weitere Anfahrten wie etwa aus Esslingen, Bad Urach oder aus Bahlingen am Kaiserstuhl.

OB Abel moderiert mit

Vom Tribünenwagen aus moderierten Andreas Hebrank und Georg Weckerlein, Chef und Vize der Balinger Narrenzunft, zwei Stunden lang den bunten Tross zusammen mit Oberbürgermeister Dirk Abel, der ein gelungenes Debüt auf der Balinger Fasnet ablieferte. Erklärtermaßen sei ihm aufgrund seiner Sigmaringer Wurzeln die fünfte Jahreszeit auch durchaus vertraut. So nahm er natürlich auch am Zunftmeisterempfang beim anschließenden Brauchtumsabend in der Messehalle teil. Ausgelassene Stimmung und ein närrisches Bühnen-Programm mit Guggenmusik und Show-Tänzen bestimmten den Abend bis in den frühen Morgen.