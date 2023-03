Das war am Wochenende in der Region los

21 Viele Besucher kamen zum verkaufsoffenen Sonntag nach Schwenningen. Foto: Rainer Bombardi

Ausstellungen, Konzerte und Märkte - am Wochenende war wieder viel geboten. Eine Auswahl der Veranstaltungen in der Region.









Wir haben die Veranstaltungs-Highlights der vergangenen Tage zusammengetragen.

Der verkaufsoffene Sonntag lockte trotz der kühlen Temperaturen zahlreiche Menschen nach Schwenningen. Auch auf dem Jahrmarkt war der Andrang groß. An den Ständen und in den Cafés gab es reichlich Möglichkeiten, sich zu verpflegen.

100 Jahre und kein bisschen leise – mit einem fulminanten Jubiläumskonzert ist der Musikverein Frohsinn aus Furtwangen-Rohrbach ins Jubeljahr gestartet. Das Publikum war zahlreich erschienen.

Der Villinger Autor Werner Leuthner stellte seine neue Veröffentlichung „Als bei Bruno Lenkovich einmal die Zeit stehenblieb“ in der Buchhaltestelle vor. Das Spektrum reicht von Erzählungen über Fabeln bis zu klassischen Kurzgeschichten.

Der Kunstkreis zeigt aktuelle Werke im Hüfinger Rathaus. Viele Besucher erleben eine inspirierte Vernissage – und eine klare Meinung zu Künstlicher Intelligenz.

Nach der Schulzeit einen Beruf erlernen? Wenn ja, welchen? Oder lieber eine weiterführende Schule besuchen? Um den Schüler der achten und neunten Klassen der Realschule am Salinensee in Bad Dürrheim die Entscheidung zu erleichtern, wurde ihnen eine Berufsbörse geboten.

Bei der Rocknacht in der Gemeindehalle Weiler kamen die Besucher voll auf ihre Kosten.

Schauen, staunen, kaufen! Das konnten die Besucher am Wochenende im Haus des Bürgers in Bad Dürrheim, dort fand der Kunsthandwerksmarkt statt. An hübsch und liebevoll dekorierten Tischen und Ständen wurde eine Vielzahl von schönen Artikeln angeboten.

Einen Rekordbesuch verzeichnete das Team der Musikausbildung Niedereschach (MAN) am vergangenen Samstag beim alljährlichen Vorspielmittag in der aus allen Nähten platzendenden Mensa der Gemeinschaftsschule Eschach- Neckar.

Wortwörtlich ein voller Erfolg war am Samstag die Müll-Sammelaktion von 250 Bürgern mit Kindern und Bürgermeister Thomas Haas rund um Schiltach von Vorder- bis nach Hinterlehengericht. Sogar einige Reste der Bach-na-Fahrt wurden gefunden.

Neun Bösinger Kinder befreiten den Harzwald von Unrat und stärkten sich nach getaner Arbeit an der Hofboschhütte.

Zahlreiche Besucher bummelten am Sonntag in der Sulzer Innenstadt. Die Geschäfte hatten geöffnet, in der Ortsdurchfahrt gab es eine große Autoschau und Stände.

Trotz wechselhaftem Wetter war der verkaufsoffene Sonntag „Schramberger Frühling“ gut besucht. Seinen Beitrag dazu lieferte auch das spannende Rahmenprogramm: die Deutschland-Biathlon-Tour war zu Gast.

Weil Computerspiele nicht nur etwas für Kinder und Jugendliche sind, hat Tobias Gäckle-Braucher, Leiter der ComputerSpielSchule Zollernalbkreis Erwachsene beziehungsweise Eltern in die Balinger Zehntscheuer zur „LAN Party“ eingeladen.

Kleines Jubiläum für die Radsportgemeinschaft Zollern-Alb: Zum 40. Mal hat sie in Albstadt-Truchtelfingen die größte Radbörse Süddeutschlands veranstaltet, musste diesmal jedoch eine ungewöhnlich verhaltene Resonanz registrieren.

Eine volle Festhalle und mehr als 150 Sängerinnen und Sänger vom Kindergartenalter bis zum Senior auf der Bühne: Das wünscht sich jeder Verein für einen Konzertabend. Für den Liederkranz Onstmettingen ist dieser Wunsch am Wochenende in Erfüllung gegangen.

Großes Glück hatten die teilnehmenden Bisinger Geschäftsleute am verkaufsoffenen Sonntag mit der Sonne, die noch sich rechtzeitig zeigte.

Bei der Benefizveranstaltung „Come Together – Dance Together“ von der Diskothek Top10 in Balingen und Lebenshilfe Zollernalb feierten am Sonntagnachmittag Familien und Menschen mit und ohne Behinderung ein rauschendes Fest.

Drei Stunden Humor bot die Theatergruppe des Musikvereins Empfingen mit ihrem Stück „Die (k)nackigen Landfrauen“.

Die ganze Stadt füllt sich im Rekordtempo. Glück für den Upcycling-Markt in Horb: Der Sonntag entschädigt für den mauen Samstag.

Frostiger Frühlingsauftakt macht die Altensteiger Gesundheitsmesse „fit & gesund“ erst zur echten Herausforderung fürs Immunsystem.

In kürzester Zeit und mit heißer Nadel wurde in Calw ein Projekt aus der Taufe gehoben, dass einer lebendigen Kulturszene den passenden Rahmen bieten soll – im Gebäude Marktplatz 22. Das Eröffnungswochenende war jedenfalls vielversprechend.

Herausfordernde Wetterverhältnisse hielten weder Aussteller noch Gäste davon ab, den zweitägigen Dobler Frühjahrs- und Ostermarkt im Kurhaus zu besuchen.

Trotz wechselhaftem Aprilwetter kamen Hunderte Besucher zum Blütensonntag nach Lahr. Ein Blick in die Marktstraße bestätigte die Bilanz des Vorsitzenden der Werbegemeinschaft: Es war ein voller Erfolg.

Mit außergewöhnlichen Gottesdiensten – sei es zur Taufe am Baggersee oder zum Valentinstag – gelingt es Pfarrerin Anna Manon Schimmel immer wieder, viele Menschen anzusprechen. Nun hielt sie einen Kneipengottesdienst in „Steffi’s Diner“ in Ichenheim ab.

Das Kunstmuseum Hasemann-Liebich widmete die erste von vier Ausstellungen der „kuhlen Kuh“. Rund 120 Gäste folgten der Einladung zur Vernissage am Freitagabend in der Gutacher Festhalle. Musikalischen Kunstgenuss bot die Band „Jazz Infusion“.