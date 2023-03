So lief der Kneipen-Gottesdienst in Ichenheim

Pfarrerin Anna Manon Schimmel animierte die Kneipengottsdienst-Besucher dazu, mit Gott anzustoßen.

Mit außergewöhnlichen Gottesdiensten – sei es zur Taufe am Baggersee oder zum Valentinstag – gelingt es Pfarrerin Anna Manon Schimmel immer wieder, viele Menschen anzusprechen. Nun hielt sie einen Kneipengottesdienst in „Steffi’s Diner“ in Ichenheim ab.









Der Kneipengottesdienst stand unter dem Motto „Jesus sagt: Wer Durst hat, komme zu mir“. Dabei machte Pfarrerin Schimmel gleich zu Beginn klar: „Heute soll nicht nur der Bierdurst gestillt werden, sondern auch der Lebensdurst“.

2019 hatte die evangelische Pfarrerin drei Kneipengottesdienste in der Emmausgemeinde mit überwältigender Resonanz abgehalten. Danach kam wegen des Coronavirus eine Zwangspause. Aber am Freitagabend war ein solcher Gottedsdienst wieder möglich und „Steffi’s Diner“ rappelvoll. Wer nicht früh kam und keinen Tisch vorab reserviert hatte, fand nur mit Mühe einen freien Sitzplatz. Mit Evergreens wie „Die kleine Kneipe in unserer Straße“ sorgte das Duo Rinaldo und Schorsch mit Gitarre und Akkordeon für Stimmung, es wurde mitgesungen und geschunkelt.

Anstoßen mit Gott sei auch der Dank für das Bier

Anna Manon Schimmel hatte für diesen Gottesdienst die gesamte Liturgie mit Gebet, Predigt, Fürbitte und Segen so geformt, dass sie perfekt in die Kneipe passte. Sie erzählte einleitend, dass sie gerne zum Feierabend ein Bier trinkt und dabei aber immer als Erstes mit Gott anstößt. Dies sei auch der Dank für das Bier. So hoben am Freitag die Anwesenden ihr Glas und stießen mit Gott an. „Der Gott des Lebens begegnet uns überall – auch in der Kneipe“, zeigte Schimmel sich überzeugt. Sie könne sich vorstellen, dass Jesus in einer Kneipe ein Bier trinke und dabei ein Gleichnis erzähle, das nicht in der Bibel stehe, aber unter den Pfarrern weitergegeben wurde.

Sie verglich die vier Bestandteile des Bieres mit Gott und dem Glauben: Wie das Malz, das fest mit der Kraft der Erde verbunden sei, sei Gott mit den Menschen verbunden. Wie der Hopfen gebe der Glaube dem Leben Würze und schenke auch Entspannung angesichts der turbulenten Welt. Wie die Hefe, die Veränderungen bewirke, könne auch der Glaube etwas Neues entstehen lassen und wie das Wasser, das erfrische und Lebensenergie gebe, wolle auch Jesus den Menschen umsonst vom Wasser des Lebens geben.

Fürbitten wurden auf Bierdeckeln notiert

Auf von der Pfarrerin vorbereiteten großen weißen Papierbögen konnte, wer wollte, notieren, was ihm zu diesen Vergleichen einfiel: beispielsweise, für welche Veränderungen man dankbar ist. Schimmel zitierte anschließend einige Notizen und betonte: „Gott ist nicht abgehoben. Er ist verbunden mit den Menschen im Hier und Jetzt, gibt Stärke, Würze und Entspannung, und aus dem Glauben an Gott kann etwas Neues entstehen.“

Die Pfarrerin mahnte jedoch: „Die beim Bier ein Glas zu viel die positiven Eigenschaften ins Gegenteil verkehren könnte, so könnte auch der Glaube, wenn er rechthaberisch werde, zu einem Gefängnis des Fanatismus und der Intoleranz werden.

Auch die Fürbitten fehlten im Kneipengottesdienst nicht, sie konnte von den Besuchern auf Bierdeckel notiert werden – ein Angebot das gerne angenommen wurde. Die Pfarrerin verlas danach etwa Bitten um Frieden oder um Menschlichkeit und Gemeinschaftssinn. Der Segen durfte zum Schluss nicht fehlen und kam, wie die Pfarrerin sagte, „von Gott. Ich gebe ihn nur weiter.“

Atmosphäre

Während zwischendurch bei den Musikstücken gerne mitgesungen wurde, war es mucksmäuschenstill, wenn Anna Manon Schimmel sprach und auch das Vater Unser wurde von vielen laut mitgesprochen