1 Hochbetrieb in der Marktstraße: Hunderte Besucher schlenderten am Blütensonntag durch die Innenstadt. Foto: Baublies

Trotz wechselhaftem Aprilwetter kamen Hunderte Besucher zum Blütensonntag nach Lahr. Ein Blick in die Marktstraße bestätigte die Bilanz des Vorsitzenden der Werbegemeinschaft: Es war ein voller Erfolg.









So wie auch die Jahre zuvor strömten Hunderte Besucher gegen 14 Uhr in die Lahrer Innenstadt, um beim verkaufsoffenen Blütensonntag Frühlingsmode zu ergattern. Im Laufe des frühen Nachmittags strömten immer mehr Stadtbummler in die Lahrer Straßen, so dass es in manchen Bereichen – beispielsweise der Marktstraße – recht eng wurde. Nicht zuletzt wegen des sonnigen Wetters, obwohl für den Sonntagnachmittag Regen vorhergesagt wurde.

So konnten unzählige Familien in Ruhe die Angebote der Händler begutachten – auch in dem Modegeschäft „Liberty“ in der unteren Marktstraße. Dort gab es für „Frauen im besten Alter“ die Möglichkeit, an einer Modenschau teilzunehmen. Viele Interessierte folgten der Einladung in das gut besuchte Geschäft.

Vorsitzender der Werbegemeinschaft ist zufrieden

Neben den vielen Händlern hatten auch alle drei Eisdielen geöffnet. So konnte man – dank des guten Wetters – viele Passanten nicht nur mit Einkaufs-, sondern auch mit Eistüten sehen. Auch die Sitzplätze vor den Cafés waren beinahe restlos besetzt.

Als um 15.30 Uhr der angekündigte Regen kam, verlagerte sich das Geschehen schnell in das Innere der Cafés und in die Geschäfte. Einmal geregnet, blieb es bei einem Wechsel von Geriesel und dichten Wolken, was am Erfolg des Blütensonntags jedoch nicht mehr viel änderte.

Auch Michael Schmiederer, Vorsitzender der Lahrer Werbegemeinschaft, war mit dem Verlauf des Blütensonntags zufrieden – trotz anschließendem Regenschauer. Die Besucher hätten viel Interesse an der Frühjahrskollektion gezeigt und in zahlreichen Geschäften eingekauft – so beispielsweise auch im Falle des Bekleidungsgeschäfts „Feldmüller Fank“.

Die Einzelhändler hatten laut Schmiederer durchgehend alle Hände voll zu tun. Der Vorsitzende sprach sogar von rekordverdächtigen Besucherzahlen. Das bestätigte sich auch bei einem kurzen Rundgang auf der Marktstraße, auf der es allerdings nach dem Einsetzen des Regens ruhiger war, als vor Beginn der Veranstaltung.

Karussell ist durchgehend gut besucht

Zwar war das wechselhafte Wetter für viele kein Problem, Betriebe wie Gartenbau Sauter waren jedoch auf gutes Wetter angewiesen. Sie haben auf dem Marktplatz Frühlingsblumen für den eigenen Garten oder Balkone anboten.

Das Karussell auf dem Schlossplatz blieb ordentlich besucht – egal ob Regen oder Sonnenschein. Die Kinder blieben bei der Rundfahrt im Trockenen.

Info – Weitere Veranstaltung

Organisator des Blütensonntags ist die Werbegemeinschaft Lahr. Die nächste Veranstaltung ist das Kinderfest am Samstag, 13. Mai. „Die Lahrer Innenstadt verwandelt sich dafür in eine große ’Spielwiese’. Viele Mitmachangebote warten auf die kleinen und großen Besucher an diesem Tag“, schreibt die Lahrer Werbegemeinschaft.