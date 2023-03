1 Thomas Kipp und Thomas Haas (von links) danken für ein sauberes Schiltach – und das Ergebnis kann sich sehen lassen (rechtes Bild). Foto: Ziechaus

Unter der Mittagssonne fällt die „saubere Natur und Stadt“ entlang von Schiltach und Kinzig ins Auge und beim Blick auf den fast überquellenden Container vor dem Feuerwehrhaus in Schiltach ist der tiefere Grund nicht mehr zu übersehen: Wortwörtlich ein voller Erfolg war am Samstag die Sammelaktion von 250 Bürgern mit Kindern und Bürgermeister Thomas Haas rund um Schiltach von Vorder- bis nach Hinterlehengericht.

Vor allem das Ergebnis genießen macht Spaß

Zufriedene Gesichter an den Stehtischen vor der offenen Halle mit fast voll besetzten Bierbänken und dazwischen fröhliche Kinder, die sich die knackige Flößerwurst schmecken ließen, zeigten, dass das Aufsammeln von achtlos weggeworfenem Wohlstandsmüll auch Spaß machen kann – sicherlich vor allem aber das saubere Ergebnis der gemeinsamen Aktion. Die Stadt danke den vielen Helfern, versicherte Bürgermeister Thomas Haas und selbst kleine Flaschen Flößerbier drückten diese Anerkennung aus und auch sie könnten den Durst löschen. Getränke, Wurst und Käsewecken konnten die Flößer ohne lästige Kontaktvermeidungsstrategie dieses Mal wieder in großer Runde im Gerätehaus auftischen.

Zu den 250 Helfern gehören auch (von links) Christiana und Svitlana aus der Ukraine sowie Baara Tecko aus Syrien. Foto: Hans Harter

Auch Thomas Kipp vom die Aktion organisierenden Arbeitskreis „Sauberes Schiltach“ äußerte sich sehr zufrieden von der großen Beteiligung und dem Sammelergebnis: Ein voller Container am Gerätehaus und teilweise gefüllte an den Sammelstellen in Vorder- und in Hinterlehengericht, dazu eine Menge an Glasflaschen, die getrennt gesammelt wurden. Autoreifen, Auspuffe und Decken stapelten sich und sogar ein Pferdekostüm und Dekoteile von der Bach-na-Fahrt wurden gefunden.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Foto: Ziechaus

Die dritte Aktion „sauberes Schiltach“ ist so zur guten Tradition geworden. Denn es gehe nicht darum, mit dem Zeigefinger auf die zu zeigen, die Müll in der Natur hinterlassen. Vielmehr wolle man ins Bewusstsein rufen, wie sich insbesondere Plastikmüll vermeiden lässt oder verhindert wird, dass dieser in der Natur landet, hatte einst Annette Wolber vom Arbeitskreis betont.