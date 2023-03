1 Sulz blüht – die Innenstadt ist nachmittags gut besucht. Foto: Steinmetz

Zahlreiche Besucher bummelten am Sonntag in der Sulzer Innenstadt. Die Geschäfte hatten geöffnet, in der Ortsdurchfahrt gab es eine große Autoschau und Stände.









Der Handels- und Gewerbeverein (HGV) hatte zum verkaufsoffenen Sonntag „Sulz blüht“ eingeladen. Anfangs schien es so, als hätten die Veranstalter viel Pech mit dem Wetter.

Frühlingsblumen am Marktplatzbrunnen. Foto: Steinmetz

Bei den Regenschauern um die Mittagszeit trauten sich noch nicht viele Besucher in die Stadtmitte. Die nasskalte Witterung war wohl auch der Grund, dass sehr wenige Flohmarkthändler gekommen waren. Nur vereinzelt waren Verkaufsstände in der Sonnenstraße aufgebaut.

Wer ein gebrauchtes Rad sucht, wird hier fündig. Foto: Steinmetz

Mit dem Glockenschlag der Stadtkirche um 13 Uhr wurde die Fahrradbörse auf dem Marktplatz eröffnet. Schon eine Viertelstunde vorher standen die Interessenten am Eingang Schlange. 170 Gebrauchträder, von Kinderrädern bis Renn- und E-Bikes, standen zur Auswahl.

Als das Tor geöffnet wurde, stürmten die Jugendlichen und Erwachsenen in den Verkaufsbereich. Wer zuerst kam, konnte sich sein vorher auserwähltes Rad sichern. Die meisten dürften fündig geworden sein: Der Großteil der Räder ist jedenfalls verkauft worden.

Die Sulzer Mountainbiker, die die Fahrradbörse seit mehr als 30 Jahren organisierten, spenden den Erlös immer für einen guten Zweck. Diesmal wird der Gewinn für den Bau der Pumptrack-Anlage auf Kastell verwendet.

Blumenmädchen und ein Osterhase: Sie verteilen Blumensamen und Süßigkeiten. Foto: Steinmetz

Nachmittags kam die Sonne doch noch heraus, das lockte zum Flanieren in der verkehrsberuhigten Ortsdurchfahrt. Hier stellten die Autohäuser Blocher, Schmid und Roth ihre Fahrzeuge aus. Am Marktplatz gab es Pflanzen für Garten und Terrasse der Baumschule Späth. Viele Besucher schauten sich in den Geschäften um, die bis 17 Uhr offen hatten.

Süßigkeiten verteilt

Blumenmädchen verschenkten an die Passanten Samentütchen für eine rot-gelbe Blumenwiese, und ein Osterhase verteilte Süßigkeiten. Nick Hardegger und Simone Bürger jonglierten derweil mit Kindern, die sichtlich Spaß an diesen Künsten hatten.

Das Karussell ist eine Attraktion für kleine Besucher. Foto: Steinmetz

Das Nostalgie-Kinderkarussell war eine Attraktion für die kleinen Besucher. Daneben konnten sich die Jugendlichen richtig sportlich betätigen. Die Bungee-Anlage ermöglichte meterhohe Sprünge.

Die Feuerwehr stellt auf dem Wöhrd-Parkplatz ihre Oldtimer aus. Foto: Steinmetz

Im Projektraum für Kunst in der Halle 16 war Tag der offenen Tür. Vor dem ehemaligen Gerster-Betriebsgebäude auf dem Parkplatz stellte die Sulzer Feuerwehr ihre Oldtimer-Fahrzeuge aus. Auch im Bahnhof und Backsteingebäude hatten die Geschäfte geöffnet.

Trotz des Aprilwetters sind die „Globalisten“ in ihrem Stand gut gelaunt. Foto: Steinmetz

Der Nostalgie-Pendelbus verkehrte laufend zwischen der Waldhornbrücke und den Neckarwiesen.