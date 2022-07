Toptalente in Oberndorf U19-Turnier: Figueiredo, ein brasilianisches Wunderkind

Palmeiras Sao Paulo ist ein schier unerschöpfliches Reservoir an jungen Fußballtalenten. Ein besonderer Spieler seiner Generation ist Figueiredo. Der 16-jährige Brasilianer gibt am Turnierwochenende in Oberndorf seine Visitenkarte ab.