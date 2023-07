In diesem Jahr gibt es wieder ein kleines Jubiläum. Genau vor 25 Jahren, nämlich 1998, spielte Schalke erstmals beim Turnier mit. Damals erreichten Sie prompt das Endspiel, in dem man nach Verlängerung Al Ahly Kairo aus Ägypten mit 0:2 unterlag.

Norbert Elgert – eine Institution

Damals wie heute Trainer war und ist Norbert Elgert. Er ist der einzige deutsche Jugend-Trainer, dem die Ehre und Auszeichnung des Deutschen Fußballbundes zu Teil wurde, einmal Trainer des Jahres zu sein. Und diese Auszeichnung kommt nicht von ungefähr. Seit Elgert die U19 von Schalke trainiert, konnte er dreimal die deutsche Meisterschaft, siebenmal die Westdeutsche Meisterschaft und zweimal den deutschen Pokal gewinnen.

Leroy Sané war da

Noch viel wichtiger als diese Titel aber ist die Tatsache, dass unter seiner Verantwortung unzählige Spieler Profis wurden, einige davon wurden Nationalspieler und sogar Weltmeister – wie zum Beispiel Manuel Neuer, Mesut Özil oder Benny Höwedes. Sehr viele heutige Stars haben auch schon in Oberndorf beim Turnier das weiß-blaue Trikot getragen wie Leroy Sané, Malick Thiaw, Carlos Zambrano, Joel Matip, Max Mayer und viele andere mehr.

Tolle Jugendarbeit

So ist uns bleibt diese hervorragende Jugendarbeit auf Schalke weiterhin, und nach dem Abstieg der Profis in die zweite Liga, mehr denn je die Hoffnung und Basis für die Schalker Zukunft.

So waren die Schalker Jugendteams auch in diesem und in den letzten Jahren sehr erfolgreich. Im letzten Jahr wurde die U17 Deutscher Meister in einem packenden Endspiel gegen den VfB Stuttgart. Diese Mannschaft bildet nun im neuen Spieljahr den Kern der U19. Auch in diesem Jahr gewann die U17 die Westdeutsche Meisterschaft und scheiterte erst im Finale um die deutsche Meisterschaft überraschend an Arminia Bielefeld.

Dritter hinter dem BVB und Köln

Die U19 kann auf eine erfolgreiche Saison, wenn auch ohne Titel, zurückblicken. In der Meisterschaft wurden Sie denkbar knapp Dritter im Westen hinter Dortmund und Köln. Im Pokal schafften Sie es bis ins Endspiel, wo ebenso der 1. FC Köln siegreich war.

Das neue Team verfügt wieder über zahlreiche Talente und über zehn Jugend-Nationalspieler aus mehreren Nationen, darunter auch die beiden deutschen U17-Europameister Bulut und Quedraogo.

Was passiert in der starken Gruppe A?

Insider sehen die Schalker in der neuen Saison wieder ganz weit vorne, wenn es um die Vergabe der deutschen Meisterschaft geht. Spannend zu sehen wird es sein, wie sich die Königsblauen bei der Generalprobe für die Meisterschaft in der starken Gruppe A des Oberndorf Sparkassen-Finanzgruppe-Cups schlagen.