Im Rahmen der offiziellen Pressekonferenz des U19-Turniers am Montag wurde auch die Auslosung der Gruppen vorgenommen: So spielen in Gruppe A die Brasilianer von Palmeiras, der VfB Stuttgart um ihren bestens bekannten Trainer Nico Willig, Schalke 04 und die Dänen vom FC Midtjylland. Organisator Oliver Hauer meinte: „Das ist schon eine Hammergruppe.“

Oliver Hauer sehr zufrieden

Gruppe B bilden dementsprechend der SC Freiburg um den Oberndorfer Ruben Müller, Mainz 05, der FC Everton und AS Rom. Hauer erklärte bezogen auf das Teilnehmerfeld der mittlerweile 28. Auflage: „Es freut mich sehr, was wir da zusammengebastelt haben. Wer sich auskennt muss angesichts der Teams eigentlich frohlocken. Alle sind im Jugendbereich nationale Spitze.“

In der Tat durften die Vereine in der Vergangenheit und auch in dieser Saison zahlreiche Erfolge feiern. Mainz 05 beispielsweise gewann jüngst das Finale um die deutsche A-Jugend Meisterschaft gegen Borussia Dortmund. Schalke 04 wurde in der vergangenen Saison Meister bei den B-Junioren – der Finalgegner hieß damals VfB Stuttgart. Diese erfolgreichen Jahrgänge sind mittlerweile im U19-Alter.

Palmeiras räumt ab

Der FC Midtjylland, welcher die 27. Auflage im Jahr 2019 gewinnen konnte, krönte sich in dieser Saison zum Meister der U19 in Dänemark. Die AS Rom, erstmals in Oberndorf am Start, spielt mit der U18 und U17 in der kommenden Woche noch das Finale, respektive Halbfinale, der italienischen Meisterschaft. Und besonders eindrucksvoll ist die Bilanz der Brasilianer von Palmeiras: Sowohl in der U17, als auch in der U20 wurde in diesem Jahr alles gewonnen, was es im Land der Ballzauberer zu gewinnen gibt.

Titelverteidiger nicht dabei

Den Pott holen kann in Oberndorf jedoch nur ein Team. Fest steht in jedem Fall, dass es keine Titelverteidigung geben wird. Wie bereits bekannt wurde, wird Borussia Mönchengladbach in diesem Jahr nicht dabei sein. „Es hat uns schon überrascht, denn normalerweise ist es ja üblich, dass der letztjährige Gewinner wieder dabei ist. Aber es gab dort einen Trainerwechsel und viele Änderungen während der Saison“, so Hauer, der mit einem Grinsen hinterher schiebt: „Wir hoffen zumindest, das unser schöner Pokal wieder den Weg nach Oberndorf findet.“ Dies sei bisher nämlich noch nicht geschehen.

Leighton Baines an der Seitenlinie

Mit den Mainzern, die in Oberndorf zwischen 2015 und 2017 jeweils im Finale unterlagen, wurde schnell Ersatz gefunden. Besonders freut es die Organisatoren, dass mit Everton auch wieder ein englisches Team an den Start geht. Im vergangenen Jahr war dies aufgrund der Einreisebeschränkungen durch die Corona-Pandemie nicht möglich. „Sie waren schon mal hier und wir haben sehr gute Erfahrungen mit Everton gemacht“, sagt Hauer. Der Verein aus Liverpool, der im übrigen noch nie aus der 1. Liga abgestiegen ist, wird von Leighton Baines trainiert. Dieser gilt im Club als Legende und absolviert 348 Partien für die „Toffees“, zudem auch noch 30 Länderspiele für England.

Noah Darvich kommt im Strafraum zu Fall. Die Szene ereignete sich im Finale der U17-EM gegen Frankreich. Foto: dpa

Und für alle Experten und Freunde des Jugendfußballs gibt es auch schon einen ersten „Player to watch“. Mit Freiburgs Noah Darvich wird der Kapitän der U17-Nationalmannschaft dabei sein, die jüngst den Europameistertitel holte. Der 16-Jährige wird bereits von Top-Vereinen aus ganz Europa gescoutet.