Nach einigen Jahren Abstinenz beim Oberndorfer U19-Turnier nahm der VfB Stuttgart im letzten Jahr direkt beim Restart nach Corona wieder beim Sparkassen-Finanzgruppe-Cup teil. Die Resonanz der Zuschauer war entsprechend positiv, zumal der VfB in der Region sicherlich die meisten Anhänger hat.

Große Tradition

Hinzu kommt natürlich die große Tradition des VfB Stuttgart und die Tatsache, dass die Cannstatter immer noch deutscher Jugendrekordmeister sind.

Mit Nico Willig, der aus Balingen und der Region stammt, haben die Schwaben einen sehr engagierten und ambitionierten Trainer. Er trainiert nun bereits seit fünf Jahren die VfB-U19 und konnte in dieser Zeit zweimal den deutschen Jugend-Pokal gewinnen.

2022 nur auf Platz 5

Die Teilnahme am Oberndorfer Turnier bezeichnete er im letzten Jahr als überaus wichtig und wertvoll, da sie wichtige Erkenntnisse über den aktuellen Leistungsstand gegen starke Gegner bietet. Dabei war der VfB durchaus als einer der Favoriten gestartet, am Ende blieb der fünfte Platz.

Sehr talentierter Kader

Auch in der Meisterschaft zählten die Stuttgarter zu den Mitfavoriten, schließlich galt sowohl der letztjährige als auch diesjährige Kader als sehr talentiert, und die U17 gewann 2022 auch die Süddeutsche Meisterschaft und wurde Deutscher Vizemeister. In der nur einfach ausgetragenen U19-Meisterschaft 2022/23 (es gab keine Rückspiele) kam es zu einem ständigen Auf und Ab in der Tabelle. Letztlich blieb aber nur der achte Platz.

Top-Talente auf höchstem Niveau

Aus der „alten“ U19 rücken bereits einige deutsche Nationalspieler wie Dennis Seimen, Laurin Ulrich oder Di Benedetto zu den Profis und Amateuren auf, welche alle letztes Jahr noch in Oberndorf am Start waren und eigentlich noch für die U19 spielberechtigt wären. Die frühzeitige Einbindung der Top-Talente auf höchstem Niveau entspricht aber den Vereinszielen, der Förderung der Jugend wieder mehr Bedeutung beizumessen. So waren es Jahrzehnte lang die Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, welche mit für die Erfolge der Profimannschaft verantwortlich waren und für die Begeisterung bei den vielen VfB-Fans sorgten. Spieler wie Timo Hildebrand, Mario Gomez, Serdar Tasci, Sami Khedira oder Kevin Kuranyi sind alle diesen Weg gegangen und haben auch beim Oberndorfer Turnier in der Vergangenheit vorgespielt.

Insgesamt zwölf Jugend-Nationalspieler im Team

Trotz der Abgänge nach oben bleibt Trainer Willig ein großes Reservoir an Toptalenten. Insgesamt zwölf Jugend-Nationalspieler aus Deutschland, Österreich, Slowenien, der Türkei, dem Kosovo und Polen stehen in der neuen U19-Mannschaft. Mit dabei ist auch der frische gebackene deutsche U17-Europameister Jarzinho Malanga.

Die vielen VfB-Fans in der Region dürfen sich demnach wieder auf eine starke Mannschaft aus der Landeshauptstadt freuen und werden gespannt sein, ob sich der VfB Stuttgart gegenüber dem letztem Jahr verbessern kann. Angesichts der starken Gegner in der Gruppe A wäre eine Teilnahme am Halbfinale sicherlich schon ein großer Erfolg.