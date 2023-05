Zirkus, Konzerte, Theater und verkaufsoffene Sonntage - am Wochenende war wieder viel geboten. Eine Auswahl der Veranstaltungen in der Region.

Wir haben die Veranstaltungs-Highlights der vergangenen Tage zusammengetragen.

Am Wochenende entpuppte sich im Villinger Klosterhof die „Retro.active“ Messe als Paradies für Nostalgiker, Sammler und Gamer. Das Faible für Strömungen, Trends und Entwicklungen der Unterhaltungswelt vergangener Dekaden scheint ungebrochen.

Feiern für den guten Zweck war bei der Lionsnight des Lions-Club Villingen-Schwenningen Mitte angesagt. In der Villinger Innenstadt sorgten am Samstag mehrere Bands in zehn Locations für Stimmung.

Mit vielen Gästen feierte die Jugendfeuerwehr Vöhrenbach bei einem abwechslungsreichen und unterhaltsamen Festbankett in der städtischen Festhalle ihren 50. Geburtstag.

Ein „deutsch-französisches Freundschaftskonzert“ wurde am Wochenende geboten. Auftritte gab es in Triberg und in der St. Georgs- Kirche in St. Georgen. Ein riesiges Aufgebot an Mitwirkenden löste ein beeindruckendes Erlebnis mit begeisterter Resonanz aus.

Glück mit dem Wetter hatte der Musikverein Trachtenkapelle Nußbach bei der inzwischen 21. Walpurgisnacht und mit ihrem Frühlingsfest am Tag darauf. Anders als in den letzten Tagen war die Nacht zwar kühl, doch wenigstens trocken.

Fast 1000 Teilnehmer waren bei der 15. Auflage des Stirnlampenlaufs in Bad Dürrheim am Start. Neben den Einzelteilnehmern starteten 15 Gruppen mit zehn bis 37 Personen bei der Veranstaltung.

Beim fulminanten Auftakt des Jazzfestes mit „Jazz in Town“ am Sonntag in Rottweil passte einfach alles: Bei der Eröffnung am Nachmittag strahlte die Sonne vom Himmel und bis in die Nacht hinein feierten tausende Musikfans in der Innenstadt bei angenehmen Temperaturen.

540 Besucher erlebten in der Sulzer Stadthalle einen berauschenden Schlagerabend mit der österreichischen Band „die Paldauer“.

Mit dem Frühlingsfest startete die Stadt Dornhan in die Marktsaison. Das Wetter passte und für Jung und Alt war viel geboten. Rund 60 Stände waren aufgebaut, mehr als angemeldet. So gab es auch eine entsprechend große Auswahl und Vielfalt beim diesjährigen Krämer-, Bauern- und Flohmarkt.

Beim 26. Handwerkermarkt seit 1996 zwischen den Fachwerkhäusern in Schiltach zeigten 82 Aussteller ihre neuen Ideen und viele ihrer schon bewährten Erzeugnisse von Handwerkskünsten.

Auch mit 62 Jahren zeigt Dieter Nuhr keine Spur von Altersmilde. Das erlebte eine große Anhängerschar mit Freude bei seinem Auftritt in der Balinger Volksbankmesse.

Mit seinem Frühjahrskonzert hat das Städtische Orchester Albstadt ein olympisches Feuer entzündet und alle Akteure zu Siegern gemacht.

Seit 1989 ist der große Bändertanz der Volkstanzgruppe Frommern eine liebgewordene Tradition. Zum ersten Mal fand dieser am 1. Mai nun nicht mehr auf dem Dürrwanger, sondern auf dem bestens besuchten Balinger Marktplatz statt.

Historische Schätzchen und chromblitzende Stahlrösser konnten Autofans beim 5. US-Car-Treffen in Empfingen-Wiesenstetten bestaunen. Am Sonntag trafen sich dort sowohl Eigentümer der gepflegten US Cars und auch all jene, die einfach nur mal schauen wollten.

Zur 12. Varieté-Gala lud das Magier-Duo Marc und Alex in die Festhalle in Rottenburg ein. Gemeinsam brachten sie mit Akrobaten, Zauberer, Jongleuren und einem Hochgeschwindigkeits-Rollschuh-Fahrer die Welt des Varietés in die Bischofstadt.

Mehr als 40 Menschen mit Wurzeln in zehn unterschiedlichen Ländern waren der Einladung in den Bürgersaal im Rathaus Dornstetten zum ersten Kulturen-Treff gefolgt. Ein internationales Büfett bildete den Mittelpunkt. Alle Teilnehmer hatten typische Speisen aus ihrer jeweiligen Kultur mitgebracht.

Der „Rock uff d’r Lachawies“ stand im Rahmen des Vollmaringer Frühlinsfestes an. Zum ersten Mal trat die Horber Band „Iron Cobra“ mit den Münchnern von Maidenhead auf der Frühlingsfest-Bühne auf. Auch die inzwischen 15. Auflage des Motorrad-Gottesdiensts war am Sonntag gut besucht.

Ein buntes Angebot an Gebrauchtem und Selbstgezogenem, an Praktischem wie Dekorativem wurde beim Gartenflohmarkt der Naturschutzgruppe im Gechinger Schwarzwaldverein großzügig auf der Rathausterrasse präsentiert. Das Motto: „Gebraucht und weitergegeben ist allemal besser als weggeworfen“.

Die „Schwarzwälder-Klötzles-Tage“ locken an drei Tagen wieder jede Menge Besucher ins Forum König-Karls-Bad in Bad Wildbad. Besucht wurden diese vom Samstagmittag bis zum Montagabend von einer vierstelligen Zahl Interessierter. Schon am Sonntagabend war einer Zwischenbilanz zufolge eine dreistellige Besucherzahl erreicht.

Im Rahmen der Event-Reihe "Kinzigtal weltweit" hat der Profifotograf Dirk Schäfer mit seiner zweistündigen Multivisionsschau „USA – Der Südwesten“ das Publikum in der Stadthalle in Haslach in seinen Bann gezogen.