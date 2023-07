Sommer satt! Heiße Klänge und erfrischende Feste - am Wochenende war wieder viel geboten. Eine Auswahl der Veranstaltungen in der Region.

Wir haben die Veranstaltungs-Highlights der vergangenen Tage zusammengetragen.

Mit nur drei Schlägen hat der neue Sulzer Bürgermeister Jens Keucher am Samstagabend den Fassanstich des Neckarfestes gemeistert und anschließend Freibier ausgeschenkt.

Zum Serenadenkonzert des Musikvereins Boll am Freitagabend waren wieder viele Blasmusikfreunde aus allen Stadtteilen auf den Oberndorfer Schuhmarkt gekommen, um sich musikalisch ins Wochenende begleiten zu lassen.

Die „Offene Ateliers“ locken am Wochenende Freunde der Kunst und des Genusses ins Rottweiler Neckartal.

Seit seiner Pensionierung kreuzt Helmut Keller über die Weltmeere und zwar als Schiffsarzt. In der Zehntscheuer in Deißlingen berichtete er von seinen Erfahrungen.

„50 Jahre Musikverein Mühlheim – das ist wahrlich ein Grund zu feiern“, freute sich die Vorsitzende Petra Dreiwurst zu Beginn des Fests bei der Mühlbachhalle.

Mit einem bunten Showtanzabend und energiegeladenen Hits der Rock/Pop-Coverband Audioproof wurden das 100-jährige Jubiläum der Spielvereinigung und das Mühlbachpokalturnier am Freitag in Bochingen fortgesetzt.

Dass ihr Name Programm ist, ließen die sechs Vollblutmusiker und Sängerin Vivien auf ihrer Reise kreuz und quer durch sämtliche musikalische Genres im Bochinger Festzelt außer Zweifel.

Der vierte Abend der SommerSinnfonie in Bad Dürrheim führte mit der Spider Murphy Gang manch Fan in seine Jugend zurück.

Musik, Feuershow, Kulinarik, ein Zauberer für die Jüngsten, Lichterilluminationen, zwei Regenschauer, ein „Panzerknacker“ bei der Kur und Bäder und viel gute Laune: Das Lichterfest in Bad Dürrheim kann als Erfolg gewertet werden.

Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm erleben aktuell die Besucher des 16. Isidori-Dorffests in Riedöschingen.

65 Jahre Villinger Rietvögel: Es war Sommerfest und Sommerfasnet – da war der äußerste südwestliche Innenstadtbezirk eine gefragte Location.

Es war heiß, zeitweise auch zu heiß, doch das Jubiläums-Sommerfest des Turnvereins 1848 Villingen (TV) auf dem Hubenloch haken die Macher dennoch als großen Erfolg ab.

Erst brennende Hitze, am Abend dann Gewitter – doch der Stimmung auf dem Dorffest tat das keinen Abbruch. Zahlreiche Gäste genossen am Wochenende die Gemeinschaft auf dem Mühlenplatz in Unterkirnach. Dabei war für Groß und Klein ein buntes Programm geboten.

Eine gelungene Premiere brachte der Burgspektakelverein mit „Dracula“ auf die Ruine Waldau. Die Darsteller zogen die Besucher beim 24. Burgspektakel mit mal gruseligen, mal skurrilen Figuren in ihren Bann.

Das Eidechsenbrünnele wurde wieder zum gut frequentierten Festplatz. Die Aufener Musiker luden in Donaueschingen zum beliebten Fest.

Die Hüfinger Innenstadt verwandelte sich für einen Tag in eine spaßige Meile.

Ein Rennspaß-Wochenende lockte die Besucher zum Motorsportclub nach Bräunlingen. Es gab viel zu staunen: Der Freaky Cup zeigte am Abend ulkige Gefährte.

Wenn die Schützengesellschaft in Blumberg zum Sommer-Schießen einlädt, dann gleich das einem Blumberger Ausflug in den Wilden Westen.

Unter dem Motto „Die Zeiten ändern sich“ wurde das traditionelle Sommerkonzert des Sinfonieorchesters VS von dem Gastdirigenten, Alexander Janiczek, Professor an der Hochschule für Musik in Trossingen, geleitet.

21 Metal-Bands aus der engeren und näheren Umgebung begeistern die Balinger Fans.

Unglaubliches Wetterglück hatte die Festhandlung des Irma-West-Fests in Hechingen am Samstag. Erst als die letzte Strophe des Abschlusslieds verklungen war, setzte der Gewitterregen ein. Einige Eindrücke von der Veranstaltung fassen wir zusammen.

Der Umzug am Kinderfest-Sonntag war wieder eine lockere und fröhliche Angelegenheit. Kindergärten, Schulen, Vereine, Stadtteile und die Schulen der Stadt stellten sich in originellen Gruppen vor. Auch die Stadtgeschichte von Hechingen wurde lebendig.

60 Jahre Luftwaffe in Meßstetten, das war Anlass für einen Festakt mit mehreren Gastgebern: dem Einsatzführungsbereich 2, dem abgesetzten Technische Zug 249, der Offizier- und Unteroffizierheimgesellschaft Geißbühl und der Stadt Meßstetten.

Was für ein Pfeffinger Dorffest: In Scharen kamen Hunderte Besucher am Wochenende und feierten unter dem Motto „d‘ Kealänder ladet älle ei“. Dabei halfen alle Vereine zusammen, um Einheimischen und Gästen ein unvergessliches Wochenende zu bereiten.

Je knapp 15 000 Besucher feierten Freitag und Samstag auf dem Happiness-Festival in Straubenhardt. Am Samstagabend unterbrachen die Veranstalter wegen eines Unwetters – und setzten die Konzerte nach Mitternacht fort.

Die 31. Schulchortage in Nagold endeten mit einem freudigen Abschlusskonzert in der Stadthalle.

Einen Traumerfolg verbuchte die dreifache Inszenierung des Musicals „My fair Lady“ an diesem Wochenende in der Altensteiger Eichwaldhalle.

Das vierte Mal nahm der Landkreis Calw an der landesweiten Kampagne „Stadtradeln“ des Klima-Bündnisses teil. Dieses Jahr traten mehr Teams und Radelnde als zuvor für mehr Klimaschutz in die Pedale.

Weder Andreas Gabalier noch der Großteil der 10 000 Besucher beim Arburg-Open-Air in Loßburg ließen sich am Samstag durch Gewitter und Wolkenbrüche bremsen. Für all die Unerschütterlichen hat sich das Durchhaltevermögen gelohnt.

Die neue Mountainbike-Strecke am Lattenberg in Glatten wurde am Sonntag eröffnet.

Das Open-Air-Konzert der Freiburger Band am Freitagabend im Kurpark, das in Gemeinschaftsproduktion mit der Gemeinde und den Landfrauen aus Gutach stattfand, war wie im vergangenen Jahr, ein Volltreffer.

Trotz starker Hitze sind Hunderte Besucher in den Lahrer Seepark gekommen, um gemeinsam das Familiensportfest zu feiern. Zelte und Wasserspiele machten die hohen Temperaturen zur Nebensache.

Ein denkwürdiges, historisches Ereignis war am Sonntag der bunte und froh gestimmte ZDF-Fernsehgottesdienst mit Pfarrer Anna Manon Schimmel mit Taufen am Ichenheimer Baggersee. Insgesamt neun Kinder wurden Teil der christlichen Gemeinde.

Die Heimatprimiz des Altdorfer Neupriesters Josua Schwab von der Ordensgemeinschaft Don Bosco wurde am Sonntag zu einem eindrucksvollen Festtag. Dafür sorgten unter anderem Musikkapelle und Kirchenchor. Wie von Schwab gewünscht wurde seine Primiz ein Fest der Begegnung.