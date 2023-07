Trotz starker Hitze sind Hunderte Besucher in den Lahrer Seepark gekommen, um gemeinsam das Familiensportfest zu feiern. Zelte und Wasserspiele machten die hohen Temperaturen zur Nebensache.

Auch wenn der Himmel am Samstagmittag zum Teil bedeckt war: Sobald die Sonne durchkam, war es beim Familiensportfest im Seepark sengend heiß. Da nütze der leichte Wind herzlich wenig. Die Verantwortlichen – die Stadt Lahr und mehrere Firmen – hatten dafür aber gut vorgesorgt. Viele der insgesamt 21 Stationen waren überdacht, so dass die Teilnehmer zumindest vor der direkten Sonneneinstrahlung geschützt waren.

„Bubble-Soccer“ kam besonders gut an

So standen beispielsweise die Kinder, die den „Funtower“ besuchen wollten und dafür Geduld mitbringen mussten, in einer recht langen Schlange im Schatten. Kinder, die es dann endlich nach oben schafften und zuletzt durch das Netz herunterfielen – ob freiwillig oder unfreiwillig – werden in der kurzen Zeit Klettern und Purzeln die Hitze vergessen haben.

Das galt sicher auch für „Bubble-Soccer“. Die überdimensionalen Kugeln, aus denen nur die Füße der Spieler ragten, bereiteten den Kindern Spaß – besonders, wenn es darum ging, Mitstreiter umzuwerfen. In der kurzen Zeit, in der die Kinder dort „kickten“, war die Hitze Nebensache. Außerdem gab es noch eine weitere Form der Abkühlung: Beim Wagen des Spielmobils sorgte ein simpler Rasensprenger für viel Abwechslung durch die Fantasie der Kinder und für Erfrischung so ganz nebenbei. Die nassen Kleider waren im Nu wieder trocken.

Der Verein Pole Dance Lahr zeigte auf der Bühne sein Können. Foto: Baublies

Verschiedene Vereine oder Organisationen hatten auf der Wiese zwischen der Strandpromenade und der B 415 Stationen aufgebaut. Neben Sportvereinen wie Tennis, Fußball, Badminton, Tischtennis, Budo oder Kendo waren auch der Schachclub und der ADAC mit von der Partie. Die Schachspieler hatten den entscheidenden Vorteil, dass sie im Schatten grübelten und schwitzen. Der ADAC hatte einen Fahrradparcours aufgebaut. Der SC Lahr bot eine Strecke zum Dribbeln an. Die AOK war mit einem Reaktionstest vertreten. Einen Balanceakt vollbrachten die Kinder, die den Stand von Tanz Leben Lahr besuchten.

Zum Rahmenprogramm gab es etliche Vorführungen auf der Bühne, die praktischerweise schon beim Firmenlauf am Freitagabend genutzt wurde. Dort zeigten neun Vereine, was sie an Kinder- und Jugendarbeit zu bieten haben. Der TV Lahr bot einen Showdance. Die Cheerleaderinnen der Ringergemeinschaft Lahr bekamen viel Applaus. Ein neuer Verein, der dort das erste Mal mitmachte, war Pole Dance Lahr, für den junge Frauen für Begeisterung sorgten.

Info -Verlosung

Die Kinder haben beim Familiensportfest einen Flyer bekommen, den sie – oder die Eltern – ausfüllten. An jeder Station gab es einen Stempel. Zusatzpunkte gab es, wenn man mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit dem Bus zum Seepark gekommen war. Wer den Flyer am Ende bei der Anmeldung abgegeben hat, nimmt an einer Verlosung teil. Gesucht wird bei diesem Wettbewerb auch die sportlichste Schule.