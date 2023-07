Es war ein in vielerlei Hinsicht denkwürdiger Abend. Wegen der Baustelle verfolgten die Mehrzahl der Besucher das Geschehen über einen riesigen LED-Bildschirm mit geradezu überwältigender Bildqualität, und so auf der Kippe wie dieser Abend, hat wohl selten zuvor eine Festhandlung gestanden.

Am Mittag um 17 Uhr hatten sich Stefan Walter und Michael Löffler vom Festvereinsvorstand mit Feuerwehr-Kommandant Frank Brecht, den Chefs der beauftragten Security-Firma und Technikern der Firma Wirth auf dem Platz getroffen. Bange Blicke zum gewittrigen Himmel. Windböen wackelten bedenklich am Riesenbildschirm. „Hier stehen halt zwei Riesenblitzableiter, das macht mir schon Sorgen“, so Stefan Walter mit Blick auf die beiden großen Baukräne.

Nach dem eingehenden Studium von Wetterprognosen entschied man sich dann, das Programm leicht zu straffen und etwas früher zu beginnen. Die Belohnung: Der Abend ging fast störungsfrei über die Bühne, wenn man davon absieht, dass direkt danach viele wohl bis auf die Haut nass wurden. Aber es war ja nicht kalt. Das war zu verschmerzen.

Angst vor den Wetterkapriolen hatte niemand

Beruhigend: Die Security, die Feuerwehr und die vielen ehrenamtlichen Helfer des Kinderfest-Vereins strömten durch ihre Präsenz, aber auch durch die konsequente Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen eine solche Souveränität aus, dass niemand Angst vor Wetterkapriolen haben musste. Beispielsweise war für den Notfall schon organisiert, dass die Schüler vor der Bühne direkt im Rathaus hätten Unterschlupf finden können. Aber Gott sei Dank konnte Plan B an diesem Abend in der Schublade bleiben. Und alles wurde wunderbar.

So konnten weit über tausend Besucher und Teilnehmer einen Abend erleben, der wieder all die herzerwärmenden Elemente bot, die die Fans dieses Abends so lieben. Das Stadtkapellen-Platzkonzert zum Auftakt, während langsam die Besucher auf dem Marktplatz eintrudeln. Die Gespräche bei kühlen Getränken, die steigende Aufregung, als kurz vor 21 Uhr die Trommelklänge des Fanfarenzugs zu hören waren, in dessen Kielwasser die Grundschüler mit Laternen und Ballonen ausgestattet vor die Bühne am Rathaus zogen.

Dietlinde Elsässer führt beim Theater vor Rathaus wieder Regie

Und dort lief das gewohnte Programm. Die Stadtlegende vom Gansfuß wurde erzählt, die typisch hechingerische Story, wie man sich um den Rathaus-Standort stritt, wobei hier der wunderbare Tanz der Ratsherren- und damen einen optischen Höhepunkt setzte, die schön inszenierte Auswanderer-Geschichte um den Hechinger Friseur Fred West, der mit seinen Haarwässerchen in den USA zunächst sein Glück machte, dessen Familienglück dann aber mit dem Tod von Tochter Irma und seiner Ehefrau zerbrach, die Stiftung für ein Hechinger Kinderfest, die daraus hervorging.

Und viele wischten sich auch dieses Jahr beim traditionellen Abschluss-Lied der Erstklässler „Wir wünschen, dass jedes Kind, auf der Welt Frieden hat...“ eine kleine Träne aus dem Augenwinkel.

All das in der wunderbaren Inszenierung von Lindenhof-Starschauspielerin Dietlinde Elsässer, die auch als Regisseurin wieder Fäden in der Hand hatte. Was für ein Glück, dass dieser Abend, in den die vielen Aktiven des Kinderfestvereins so viel Arbeit investiert hatten, trotz Wettergefahren stattfinden konnte.