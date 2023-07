Ein denkwürdiges, historisches Ereignis war am Sonntag der bunte und froh gestimmte ZDF-Fernsehgottesdienst mit Pfarrer Anna Manon Schimmel mit Taufen am Ichenheimer Baggersee. Insgesamt neun Kinder wurden Teil der christlichen Gemeinde.

Von Flensburg bis Berchtesgaden kennen jetzt etwa „eine Million Fernsehzuschauer“, so Michael Sahr von der ZDF-Redaktion, Ichenheim und seine idyllische Natur. „Beim Fernsehgottesdienst sind wir weltweit die größte, ökumenische Gemeinde“, betonte Theologin Simone Hahn, die monatelang die aufwendigen Vorbereitungen für diesen Gottesdienst begleitet hatte. Sie stimmte die etwa 200 gespannten Zuschauer am Ichenheimer Baggersee vor Beginn der Live-Sendung auf das Ereignis ein. Dabei bedankte sie sich auch im Namen des 25-köpfigen Produktionsteams aus Mainz, das seit Freitag vor Ort war, bei den „tollen Gastgebern.“

Da sich die Besucher, die nicht nur aus der nähren, sondern auch der weiteren Umgebung gekommen waren und auf Bänken und Picknickdecken Platz genommen hatten, schon vor 9 Uhr eingefunden hatten, übte die professionelle Band Enaim mit ihnen die Lieder ein. Zu der Band, die schwungvoll neue und altvertraute Lieder spielte, gehörten der Landeskirchliche Beauftragten für Popularmusik, Christoph Georgij am Piano, die stimmgewaltige Sängerin Tine Wiechmann, Manuel Steinhoff am Bass und Jens Nobiling am Schlagzeug.

Die Fernsehzuschauer sahen zum Auftakt Aufnahmen von Ichenheim und dem idyllischen Rheinwald, die mit einer Drohne Klemens Werner anlässlich des Dorfjubiläums 2026 angefertigt hatte und die er dem ZDF kostenlos zur Verfügung stellte. In dieser blühenden Natur beim Neurieder Trauzimmer am See war von vielen fleißigen Händen alles optimal für den Fernsehgottesdienst vorbereitet worden, bei dem erstmals Taufen am See gezeigt wurden. Nach einem kurzen Musikstück übernahm die gerade 13-jährige Ciara Kölsch aus Ichenheim mutig die Begrüßung der Besucher und Fernsehzuschauer. Pfarrerin Anna Manon Schimmel von der Evangelischen Emmausgemeinde Neuried erinnerte daran, dass auch Jesus einst unter freiem Himmel von Johannes am Jordan getauft worden war. Damals öffnete sich laut biblischer Erzählung der Himmel und dies sei auch neu heute so: „Bei der Taufe kommt der Geist Gottes auf uns herab.“

Angehörige der Täuflinge schildern ihre Gefühle

Schimmel sprach an diesem Morgen aber nicht nur als Pfarrerin, sondern auch als Mutter. Bei der Geburt ihrer Tochter hätten sie ambivalente Gefühle zwischen Glück und Sorge übermannt. Über ihre Erfahrungen als Mutter berichtete im Fernsehinterview mit der Pfarrerin auch Franziska Reichenbach aus Ichenheim, die an diesem Tag – allerdings im Anschluss an die Fernsehaufnahmen – ihr Kind taufen ließ. Für sie sei es sehr wichtig, ihr Kind taufen zulassen, „denn mit Gott an deiner Seite wird alles gut“. Auch ihr Vater Meinrad Reichenbach, der vier Kinder und zehn Enkelkinder hat, hob hervor, wie wesentlich es für ihn sei, dass seine Kinder getauft waren – gerade auch angesichts der Weltlage mit Kriegen und Gefahren.

Über seine Erfahrungen als Vater berichtete der Dundenheimer David Mild, dessen zweites Kind vor einer Woche geboren worden war. Und Lena Roth aus Ichenheim schilderte ihre Erfahrungen und Gefühle als Patentante.

Das Gernsehteam war mit viel Equipement angereist und drei Tage lang am Ichenheimer See gewesen. Foto: Künstle

Die Liebe Gottes stellte Pfarrerin Schimmel in den Mittelpunkt ihrer Predigt. Sie berichtete anschaulich über Tage, an denen alle schief läuft. Dann denke sie an Ciara, die es nicht immer leicht hatte und sie vor vier Jahren am Baggersee auf eigenen Wunsch des damals neunjährigen Mädchen getauft habe. Chiara sagte: „Wenn es doof ist im Leben, denke ich an die Taufe und an Gott und denke, dass er mich wunderbar gemacht hat.“ Das war ihr Taufspruch und auch das Motto des Fernsehgottesdienstes. „Gott sagt, Du bist mein geliebtes Kind – auch wenn man sich mal schlecht fühlt“, betonte die Pfarrerin.

Zwei kleine Jungen, Matteo und Alexander, wurden im Fernsehgottesdienst von der Pfarrerin im Baggersee getauft und dazu standen sowohl die Pfarrerin wie auch die Familie im Wasser des Sees. Mit Fürbitten, die die Pfarrerin gemeinsam mit Lena Roth und David Mild vortrug, sowie dem gemeinsam gesprochenen Vater Unser und dem Segen ging der 45-minütige Fernsehgottesdienst zu Ende. Nachdem die Fernsehkameras ausgeschaltet waren, taufte die Pfarrerin noch weitere sieben Kinder. Für das ZDF-Team, das mit einer gigantischen technischen Ausrüstung gekommen war, hieß es dann schon wieder zusammenpacken. Mehrere Kameras, stationär oder getragen von einem Kameramann gehörten dazu, Übertragungswagen und noch viel mehr. Alles war in mehreren Lkws mit Mainzer Kennzeichen untergebracht.

ZDF-Team dankt Ichenheim

„Wir sind begeistert von den Menschen hier. Sie sind alle so hilfsbereit, freundlich und bodenständig und alles ist so liebevoll gerichtet“, betonte Theologin Simone Hahn im Gespräch mit unserer Zeitung. „Ich bewundere Pfarrerin Anna Manon Schimmel, die diese aufwendigen Vorbereitungen für den Fernsehgottesdienst neben all ihrer normalen Arbeit in ihrer Kirchengemeinde gemacht hat.“