Was für ein Pfeffinger Dorffest: In Scharen kamen Hunderte Besucher am Wochenende und feierten unter dem Motto „d‘ Kealänder ladet älle ei“. Dabei halfen alle Vereine zusammen, um Einheimischen und Gästen ein unvergessliches Wochenende zu bereiten.

Das gemeinsame Lied beim Fest-Gottesdienst „Wir feiern heut‘ ein Fest und kommen hier zusammen“ hätte zum Dorffest nicht besser passen können. Es war – darüber waren sich Oberbürgermeister Roland Tralmer und Ortsvorsteher Roland Merz schon vor dem offiziellen Fassanstich einig – eine beispielhafte Gemeinschaftsaktion in Pfeffingen.

Mit in diesem Boot waren Vereine, Kirchengemeinde, Schule und Ortschaftsrat. Ihnen galt vorab der Dank von Roland Merz, ebenso wie allen Unterstützern und Sponsoren. „Es ist der großen Einsatzbereitschaft vieler zu verdanken, dass dieses fünfte Dorffest stattfinden kann“, so der Orts-Schultes. Alle die mitgewirkt haben oder am Wochenende im Einsatz waren, trugen ein einheitlich schwarzes Trikot mit dem Pfeffinger Ortswappen.

Ein Kraftakt für die hervorragenden Gastgeber

Im Beisein einiger Ortsvorsteher und Gemeinderäte attestierte Oberbürgermeister Roland Tralmer den Pfeffingern, dass sie hervorragende Gastgeber seien und im Ortsmittelpunkt ein vielseitiges Unterhaltungsprogramm auf die Beine gestellt hätten. „Das ist ein großartiger Kraftakt, ja ein wunderbares Erlebnis“, schwärmte der OB. Und gestand zugleich, noch nie in seinem Leben ein Fass angestochen zu haben. Nun ja, es klappte einigermaßen – zumindest beim Fassanstich scheint die Kommunikation zwischen OB und Ortsvorsteher darüber, wer was macht, noch verbesserungsfähig.

Heiß – erst draußen und dann drinnen

Im Anschluss unterhielt die Musikkapelle Pfeffingen unter der Leitung von Uwe Wagner das Publikum mit schwungvollen Stücken. Aus kleinen Hütten heraus bewirteten von einem heißen Nachmittag an die Vereine und andere Mitwirkende die Gäste. Eine warme Sommernacht folgte, in der die Cover-Band „Treeman Brothers“ dem Publikum richtig einheizte. Bei „Verdamp lang her“, „Eine neue Liebe“, Über sieben Brücken muss du geh’n“ und „Skandal im Sperrbezirk“ hatte die Stimmung in den Zelten und davor trotz einiger kurzer Regenschauer ihren Höhepunkt erreicht. Hunderte feierten unbeschwert und ausgelassen mit.

Das Gewitter bereitet dem Abend ein unerwartetes und nasses Ende

Weil dann doch noch ein heftiges Gewitter aufzog, musste die Band nach 23 Uhr aus Sicherheitsgründen ihren Auftritt abbrechen. Der Sonntag begann mit einem ökumenischen Fest-Gottesdienst unter Mitwirkung des Kindergartens, des Männergesangverein und der Musikkapelle.

Die Ökumene ist „Ein bunter Haufen“

Pfarrer Markus Gneiting von der evangelischen und Pater Kaycee McDonald von der katholischen Kirchengemeinde nahmen sich des Themas „Ein bunter Haufen“ an. „Das sind gemischte Gemeinden, in der Ökumene verschiedene Mentalitäten, aber alle sind Gotteskindern“, so McDonald. Die Kindergartenkinder erzählten die Geschichte von Napoleon Chamäleon, die auch Pfarrer Gneiting in seine Predigt mit aufnahm – ebenso wie die Botschaft, dass alle die Liebe weitergeben sollten und versuchen, sich gegenseitig aufeinander einzulassen.

Nach der Mittagspause gab es bis zum offiziellen Ende um 18 Uhr Vorführungen und Darbietungen von Turnerbund, Kindergarten, Männergesangverein, Schulchor und dem Ortsverein des Roten Kreuzes. Auch die Kinder kamen beim Dorffest nicht zu kurz. Für sie gab es eine Hüpfburg, Kinderschminken, einen Sandhügel zum Buddeln, ein Soccer-Spielfeld sowie einzelne Aktionen bei den Vereinen.