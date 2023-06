Southside, Ritterspiele und Co. - am Wochenende war wieder viel geboten. Eine Auswahl der Veranstaltungen in der Region.

Wir haben die Veranstaltungs-Highlights der vergangenen Tage zusammengetragen.

Viel los war am Wochenende beim Stadtfest in Schramberg. Nach der Eröffnung am Freitag war auch am darauffolgenden Samstag sowie am Sonntag viel geboten.

Nach vierjähriger Pause, freuten sich die Vertreter der örtlichen Vereine und die Verantwortlichen des Vereinsrings Winzeln, wieder ihr beliebtes Dorffest rund um die „Alte Kirche“ feiern zu dürfen.

Ein großer Erfolg war die zehnte Auflage des Konzerts mit der Big Band des Albeck-Gymnasiums und Landesjugendjazzorchester. Der satte Big Band-Sound der beiden jungen Orchester sorgte für Begeisterungsstürme bei den gut 400 Gästen in der Stadthalle im Sulzer Backsteinbau.

Kreis Tuttlingen

Das Southside Festival hat wieder Tausende nach Neuhausen ob Eck gelockt.

Einen gelungenen Auftakt nahm das gemeinsame Sommerfest der Musik- und Trachtenkapelle und der Gayser-Gilde auf dem Platz vor dem Vereinshaus „Alte Schule“ in Obereschach.

Tolles Gute-Laune-Sommerwetter, super Livemusik auf zwei Bühnen, ein ungarischer Donaumarkt, ein umfangreiches Spiel- und Mitmachangebot für Kinder und natürlich Verpflegungsstände mit erfrischenden Getränken und verschiedensten Essensangeboten – all das hatte das Donauquellfest 2023 in Donaueschingen zu bieten.

Beatparade mal auswärts: Den Machern des Empfinger Techno-Mekkas ist am Freitag auf dem Balinger Gartenschaugelände eine großartige Party gelungen.

Sein 100-jähriges Bestehen feierte das Kinderhaus St. Franziskus der Heilig-Geist-Gemeinde in Balingen. In der Einrichtung kümmern sich zwei männliche Bundesfreiwilligendienstleistende mit 14 Erzieherinnen um 81 Kinder.

Die schon das ganze Jahr andauernden Feierlichkeiten der TSG Balingen im Rahmen des 175-Jahr-Jubiläums haben am Wochenende ihren Höhepunkt erreicht.

Wenn die Dotternhausener Mondstupfer schon mitten im Sommer feiern, dann aber richtig. Am Samstag hatten sie mit einem Doppeljubiläum auch allen Grund dazu.

Das erste Stadtmusikfest seit 2019 in Haigerloch wurde ein absoluter Volltreffer. Der Musikverein Gruol erwies sich als Top-Gastgeber. Schon beim Fassanstich und beim Auftritt der Froschenkapelle war mächtig was los, erst recht am Sonntag.

Die Sonnwendfeier in Bisingen war auch ohne Feuer ein Erfolg. Viele Besucher kamen zu der von der Freiwilligen Feuerwehr Bisingen organisierten Veranstaltung. Das Löschfahrzeug-Wettziehen war ein Höhepunkt.

Beim Segelfliegen ist die Sonne der Motor, und die gab beim Flugtag des Flugsportvereins Nagold ihr Bestes: Dank einer „Hammer-Thermik“ gelang es einigen Segelflugpiloten , sich bis in 2700 Meter Höhe „hochzuschrauben.“

In Wildberg drehte sich am Sonntag alles ums Schaf und seine Wolle. Der Schäferaktionstag mit buntem Programm, Markt und Bewirtung lockte zahlreiche Besucher in die Klosteranlage.

Zum Schluss hielt es in der Silberdistelhalle keinen mehr auf seinem Sitz. Mit stehenden Ovationen, rhythmischem Klatschen und kreisenden Hüften feierte das Publikum die „Hollerstauden“ aus Österreich bei ihrem Auftritt in Egenhausen.

283 Teilnehmer waren beim 15. Bad Wildbader Stäffeleslauf am Start – eine neue Rekordzahl bei dieser Traditionsveranstaltung der Leichtathletikabteilung des Wildbader Turn- und Sportvereins.

25 Jahre Ritterspiele in Horb. OB Peter Rosenberger zieht Erfolgsbilanz: „Mit 33.000 Besuchern gut zehn Prozent mehr als letztes Jahr!“ Knapp 15.000 verkaufte Tickets. Das neue Konzept hat funktioniert.

Beim Jubiläumsfest des Musikvereins Bierlingen heizten die Tribute-Band Alex im Westerland mit Hits der Toten Hosen und der Ärzte und „Notausgang“ mit Blasmusik den Gästen gut ein.

Mit dem Fassanstich fiel am Samstag der Startschuss zur zweitägigen 900-Jahr-Feier in Betzweiler. Bei strahlendem Sonnenschein wurde im Freien mit Musik und Tanz sowie historischen Beiträgen gefeiert. Das Fest lockte viele Besucher an.

Trotz der sommerlichen Temperaturen an diesem Abend waren rund 60 Bluesfreunde ins Freudenstädter Stadthaus gekommen, um Marty Hall auf seiner musikalischen Reise durch die Welt des Blues und Rock’n’Roll zu begleiten und das letzte „Kultur am Dobel“-Konzert vor der Sommerpause zu genießen.

Die dritte Auflage des Schopffestes in Kippenheimweiler war erneut ein Erfolg.

Das Sulzer Naturbad hat am Samstagnachmittag den 20. Geburtstag mit einem Badfest gefeiert.

Hunderte Besucher strömten am Wochenende durch Ettenheim – denn das Bürgerfest und der Naturparkmarkt fanden gleichzeitig statt. Während es beim Fest viel musikalische Unterhaltung gab, konnte man auf dem Markt Kurioses erwerben.