Stimmung super, Sonne satt: Das erste Stadtmusikfest seit 2019 wurde ein absoluter Volltreffer. Der Musikverein Gruol erwies sich als Top-Gastgeber. Schon beim Fassanstich und beim Auftritt der Froschenkapelle war mächtig was los, erst recht am Sonntag.

Heiko Lebherz durfte am Freitag sein erstes Stadtmusikfest als Haigerlocher Bürgermeister eröffnen – und zwar mit dem obligatorischen Fassanstich im Festzelt. Es brauchte allerdings ein paar Schläge, bis das Bier floss.

Ein weiteres Highlight am Freitag war die Durchführung der „Gruoler Baura-Games“. An den drei lustigen Spielen beteiligten sich die Musikvereine aus Zimmern unter der Burg und Aixheim sowie aus Gruol der OGV, der Schützenverein, der Sportverein, die Biker und der neu gegründete Verein für Jugend, Kultur und Sport. Nach drei witzigen Spielen siegte der OGV Gruol vor dem MV Zimmern unter der Burg und dem SV Gruol, diese drei Teams freuten sich über Körbe mit regionalen Produkten.

Vereinsfahne erhält kirchliche Weihe

Nachdem am Samstag die Froschenkapelle im Festzelt für mächtig Stimmung gesorgt hatte (wir berichten noch) begann der Sonntag mit einem festlichen Gottesdienst in der Clemenskirche, der vom Musikverein Weildorf gestaltet wurde und in dem über ein Crowd-Funding mit der Volksbank Hohenzollern-Balingen frisch restaurierte Fahne des Musikvereins Gruol von Pfarrer Michael Storost die kirchliche Weihe erhielt.

Umzug und Konzert der Haigerlocher Blaskapellen

Nach dem Frühschoppen und Mittagessen im Zelt folgte dann der Höhepunkt des 45. Stadtmusikfestes. Eröffnet wurde er mit donnernden Schüssen der Gruoler Böllerschützen. Danach zog der Tross aus Haigerlocher Musikkapellen und Abordnungen Gruoler Vereine vom Sportheim zum Festzelt – angeführt übrigens von einer Kutsche mit zwei kleinen Shetland-Ponys, auf denen Bürgermeister Heiko Lebherz und Ortsvorsteher Reiner Schullian Platz nehmen durften.

Angekommen auf dem Festplatz sprachen Andreas Flaiz, Bürgermeister Lebherz und Ortsvorsteher Schullian zu Grußworte. Flaiz freute sich, dass der MV Gruol nach fast einjähriger Vorbereitungszeit Gastgeber dieses Festes sein durfte: „Wir hoffen, dass wir es ab jetzt wieder jedes Jahr feiern dürfen und an seiner Tradition festhalten können.“

Fest, das alle lange vermisst haben

„Heute ist Haigerloch eine Musikantenstadt – und das feiern wir“, meinte Heiko Lebherz. „Es ist ein wunderschöner Anblick, euch hier zu sehen. Wir feiern ein Fest, dass die Stadt schon lange nicht mehr gehabt“ freute sich Ortsvorsteher Reiner Schullian ebenso wie der Bürgermeister. Was der Musikverein und seine Helfer die vergangenen Tage und Wochen geschafft hätten, sei einen Applaus wert.

Danach hoben die Haigerlocher Musikerkapelle zum Gesamtchor an. Aber als nach den ersten beiden Liedern (Bozener Bergsteigermarsch und Hohenzollernlied) zwei junge Musikerin in der prallen Mittagshitze umkippten und medizinisch betreut werden mussten, brach Dirigent Armin Wehrstein den Auftritt lieber ab. Dafür hatten alle Verständnis: Gesundheit geht vor. Und so wurde auf die deutsche Nationalhymne als drittes Lied verzichtet.

Nachmittagskonzert der Haigerlocher Musikvereine

Am Nachmittag gaben die Haigerlocher Musikvereine in bewährten Zweier-Kombinationen im Zelt das obligate Unterhaltungskonzert. Ihre Visitenkarten gaben der MV Hart/ MV Stetten, die Stadtkapelle Haigerloch/Musikkapelle Owingen, Bauernkapelle Trillfingen/MV Bad Imnau und die Musikvereine Bittelbronn/Weildorf ab.