Auch am Sonntag, dem zweiten Stadtfesttag, zieht es viele Menschen in die Schramberger Innenstadt.

Mit zunehmender Dunkelheit erwacht in Schramberg die Festlaune, Frau und Mann werfen sich in Schale, flockig und locker zum Flanieren durch die Stadt, später zum Austoben auf dem Rathausplatz.

Eröffnet hatte Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr ihr erstes Stadtfest noch mit „Plaudern aus dem Nähkästchen“ vor überschaubarem Immer-Dabei-Vereins-Publikum. Den „einfachen Fassanstich“ hatte Carl Glauner mit einem leichten Eindrehen des Zapfhahns vorbereitet, weil von der Akteurin mit Holzhammer kein „spektakulärer Fassanstich“ gewünscht war.

„Schaum im Krug“ verteilt

So vollendete Dorothee Eisenlohr mit einem sanften Schlag ihre Amtshandlung zur Eröffnung des Stadtfestes und war dann nur noch mit dem Verteilen von „Schaum im Krug“ an die Zaun- und Schaumgäste beschäftigt. Währenddessen sang Jo Glaser auf der Bühne vor St. Maria von einer „vom Mond gefallenen Idee“.

Erdig tanzten die Jungs von „das Kartoffel“ über die Bühne und animierten einige Kinder zum Mitspringen. Später schaffte das für die Mädels auch „Edge“ mit Songs von U2. Bands von der MIS, wie Camilo und Backbone Hurts hatten Gelegenheit vor großem Publikum aufzutreten und sich auch Open Air vorzustellen. Auch am Sonntag lockten Musikgruppen auf den Vorplatz der Kirche.

Schmand und Quarkbällchen

Der Szene 64 und MIS lag mit Schmand und Quarkbällchen die Versorgung auf dem Kirchvorplatz auf der Zunge. Gegenüber auf den anderen Seite der Schiltach war der Treffpunkt für Tennenbronner mit dem „Frohsinn“ und den Böhmischen mit ihrem Traum, der nie enden sollte. Beim Schlendern durch die Hauptstraße konnte man sich mit Essen und Trinken bei Vereinen für den Tanz auf dem Vulkan Rathausplatz stärken.

Fetzige Tänze

Das Showballett der Zunft zeigte fetzig, wie man ohne Wechsel bei „No Change“ tanzend pur in die Vollen gehen konnte. Die Partyband verkürzte mit viel Power die Nacht. Zwölf Stunden später standen wieder neue (Kinder) in den Startlöchern, denn bei den Kindergärten war schon wieder etwas geboten, und das mit Bildungsanspruch.

Das Stadtfest war ein Fest mit und für Kinder. Das Juks3 bot seine Kistenrutsche vor dem Turm der St. Maria im Hintergrund und seinen Spieleparcours unter der Linde in der Marktstraße. Es gab Eis, Limo und Pommes und am Abend waren die Eltern gut beschäftigt, so dass die Kinder sich selbst beschäftigen konnten.

Klettern und viel Musik

Um den Bienenkorb der Imker schwirrten wieder flotte Bienen und beim Zirkus Kunterbunt kletterte ein junger Löwe an der Palme hoch. Beim Alpenverein kamen mutige Kletterer bis zur Glocke hoch hinaus und da schlugen auch viele Mädchen an. Die Musikschule brachten junge Musiker auf die Bühne und danach konnten sie erleben, wohin viel Üben führen könnte – nicht immer zur MIS.

Musiker aus der Schweiz zu Gast

Bei der Stadtmusik gibt es immer wieder Plätze im Wunschregister. Der Musikverein aus der Partnergemeinde Lachen unterhielt zur Kaffeezeit die Freunde aus Schramberg. Das Stadtfest setzte Könner in Szene und darüber freuten sich auch die vielen Besucher, die an beiden Tagen auf sonnigen Seiten der Straßen durch die Stadt schlenderten und unter der Sonne Kaffee und Kuchen genossen.

Schramberg hatte nach langem Abwarten das optimale Wochenende für sein Fest für Alle gefunden.