Das Sulzer Naturbad hat am Samstagnachmittag den 20. Geburtstag gefeiert. Der Verein, der Freibad vor mehr als 20 Jahren aus dem Dornröschenschlaf wieder erweckt hat und seitdem unterhält, feierte passenderweise seinen 30. Geburtstag.

Und die Bezeichnung Dornröschenschlaf passt tatsächlich: Das erste Sulzer Freibad stammt aus dem Jahr 1936. Im Jahr 1991 kam das Ende des in der Region beliebten Freizeitziels. Eine notwendige Sanierung des undichten Beckens war nicht mehr zu finanzieren, das Bad verfiel schnell.

Der Verein hat heute etwa 1700 Mitglieder

Im Juni 1993 gründeten 150 Sulzer daher einen „Verein für den Erhalt des Sulzer Schwimmbades“. Das Naturbad, mit einem ganz neuen Konzept, wurde im Jahr 2003 eröffnet. Statt einem abgedichteten Becken und chloriertem Wasser beseht das Naturbad aus natürlichem Wasser, das mittels Pflanzen in einem separaten Bereich gereinigt wird. Der Verein „Sulzer Naturbad“ hat heute laut eigener Aussage auf der Homepage etwa 1700 Mitglieder.

Das Geburtstagsfest begann am Nachmittag mit einer „30/20 Bad-Rallye“. Kinder konnten an acht verschiedenen Stationen spielen und ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Verschiedene Vereine boten die Stationen an. Passend gab es beim DLRG Erste Hilfe für einen überdimensionalen Plüschbären. Die Freiwillige Feuerwehr unterhielt die Kinder mit dem Klassiker: Handpumpe und Zielspritzen. Es war, das merkten alle Kinder, nicht so einfach, Tennisbälle zu treffen. Vor allem, wenn der Wasserdruck nicht ausreichte.

Quiz stellt viele Fragen zum Sulzer Naturbad

Die Rettungsschwimmer boten am anderen Ende der Liegewiese Zielwerfen mit Sandsäcken an. Ein Quiz, die Kinder bekamen Tipps an den verschiedenen Stationen, rundete die Rallye ab. So konnten die Kinder lernen, wie tief das Naturbad an der tiefsten Stelle ist und was für ein Tier am Babybecken liegt. Am Abend unterhielt „Unikat“ die Besucher. Zum Geburtstag war das Bad für alle Interessierte offen.