Schon bei Festbeginn um 17 Uhr strömten die Gäste in die Ortsmitte, um sich einen Platz in einer der Festhütten der 13 teilnehmenden Vereine zu sichern. Es sei zum einen das abwechslungsreiche Programm das geboten werde, aber vor allem sei es schön, wieder zusammen mit Freunden und Bekannten unbeschwert das Dorffest feiern zu können, so ein Festbesucher.

Nachdem die Plätze auch vor den Hütten schon gut gefüllt waren, zogen gegen 19 Uhr unter den Klängen der Musikkapelle Winzeln die Vereinsvorstände als Festwirte auf einem geschmückten Oldtimer-Traktorgespann zur Festbühne.

Rainer Betschner sticht das Fass an

Bürgermeister Rainer Betschner eröffnete mit dem gekonnten Fassanstich das 20. Winzelner Dorffest und freute sich über die zahlreichen Einheimischen und auch die vielen auswärtigen Gäste die gekommen waren. Die Festwirte um ihren Vereinsring-Vorsitzenden erhoben die Krüge und stießen bei herrlichstem Wetter auf das dreitägige Fest an.

Die Störche auf dem Kirchendach ließen sich keineswegs vom Festbetrieb stören, sie reckten immer wieder neugierig die Hälse.

Lauterblech reißt alle mit

Um 21 Uhr hieß es dann „Bühne frei für Lauterblech“, eine neunköpfige Blasmusikformation und echter Stimmungsgarant. Der musikalische Leiter Tobias Moosmann verstand es, mit böhmischem Polka-Sound über James Last Melodien bis hin zu aktuellen Chartnummern das Publikum mitzunehmen. Besonders freuten sich die Festbesucher, ihren Winzelner Lauterblech-Bassisten Steffen Jauch auf der Bühne zu erleben.

Keineswegs müde von der langen Freitagnacht, zeigten sich die ersten Besucher am Samstag bereits um die Mittagszeit als der SV Winzeln, der Musikverein Winzeln, Kraftsportverein und Bierwagen Leckeres zum Mittagstisch anboten. Es blieb dann auch mancher Essens-Gast bis zum offiziellen Festbeginn um 17 Uhr, um die Vielfalt der Vereinsangebote zu erkunden und gleich weiter zu feiern.

Vereine sorgen für Gaumenfreuden

Gaumenfreuden wurden für jeden Geschmack geboten, so konnte man das beliebte Spanferkel bei der Feuerwehr, Schnitzel mit Pommes beim Musikverein oder heiße Seelen, Waffeln sowie Flammkuchen an den weiteren Ständen genießen, um nur einige Beispiele des großen kulinarischen Angebots zu nennen.

Zum Tanzen und mitfeiern lud die Topband Ciro-Five ab 21 Uhr ein. ABBA-Opening, beliebte Partyschlager, aktuelle Hits und auch Titel aus den 70er und 80er Jahren verwandelten den Festplatz rund um die „Alte Kirche“ in eine große Partymeile mit Open-Air-Feeling. Die Besucher sangen begeistert mit, viele feierten bis in die frühen Morgenstunden.