Los ging es am Samstagnachmittag, als sich die Abteilungen Basketball, Fechten, Judo, Karate, Leichtathletik Modern Sports, Schwimmen, Tanzsport, Turnen und Volleyball und eine Abordnung der 2020 ausgegliederten Fußballabteilung unter musikalischer Begleitung des Balinger Musikvereins und angeführt vom Vorsitzenden Menso Hobbing, dessen Stellvertreter Tom Jessen und der Schatzmeisterin und federführenden Organisatorin der Jubiläumsfeier, Sabine Francina, zu einem Umzug auf dem Kirchplatz zusammenfanden.

Dann ging es durch die Innenstadt und aufs Gartenschaugelände und schließlich zur Bizerba-Arena.

Beim Umzug gibt es auch akrobatische Einlagen. Foto: Breisinger

„Es stand für uns nie außer Frage, dass dieser Umzug nicht durch das Gartenschaugelände führen würde, denn zwischen uns und den Vereinen ist es ein gemeinsames Geben und Nehmen und deshalb haben wir auch auf Programmpunkte am Samstag auf der Gartenschau verzichtet“, meinte der Fachbereichsleiter Marketing und Veranstaltungen des Gartenschauteams, Niko Skarlatoudis.

Die TSG feiert in der Bizerba Arena ihr 175-jähriges Bestehen. Foto: Breisinger

Für gute Stimmung sorgten die Volleyballer und die Schwimmer, die Turner heimsten mit ihren Handständen und Flic-Flacs den meisten Beifall ein. Entweder trugen die Sportler das Jubiläums-T-Shirt oder den schweißtreibenden Original-Sportanzug wie die Karateka, Fechter oder die Judoka. In der Bizerba-Arena noch eine Extrarunde gedreht und anschließend mittels einer Drohne ein gemeinsames Foto gemacht.

Die jungen Turnerinnen zeigen ihr Können. Foto: Breisinger

Hobbing erinnerte an die vielen Erfolge der TSG-Sportlerfamilie, die zudem auch die Abteilungen Reha-Sport sowie Fitness und Gesundheit umfasst . „175 Jahre und kein Ende. Bei uns kann jeder mitmachen, mittrainieren, mitfeiern und gemeinsam etwas erleben“, so Hobbing. Der Balinger Bürgermeister Ermilio Verrengia überreichte Hobbing ein Jubiläums-Fahnenband für die Vereinsfahne. Er sagte, die TSG sei zwar alt geworden, aber jung geblieben. Das 175-Jahr-Jubiläum sei ein Meilenstein in der Vereinsgeschichte. Der Verein könne auf die sportlichen und gesellschaftlichen Erfolge sowie auf seine vielen ehrenamtlichen Helfer stolz sein. Der Verein habe sich stets weiterentwickelt und seine Mitgliederzahl gesteigert. Jede Stadt könnte froh sein, solch einen Verein in ihren Reihen zu haben.

Der Mühle-Express spielt vor zahlreichen Zuhörern. Foto: Bresinger

Danach zeigte der Turnernachwuchs der TSG bei einer Darbietung auf dem Schwebebalken und in Form von akrobatischen Einlagen sein Können Nach einer Pause ging es weiter mit dem „Mühle Express“.

Auch am Sonntag wird gefeiert

Der 18. Juni 1848 war der Gründungstag der TSG. So gingen die Festlichkeiten auch am Sonntag weiter mit einem „sportlichen Familiengottesdienst“ in der Bizerba-Arena mit Pastoralreferentin Ulrike Erath, der Stadtpfarrerin Birgit Wurster, dem Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Heselwangen, Christof Seisser, und den Abteilungen der TSG. Der Gottesdienst wurde von der Kirchenband Heselwangen umrahmt. Im Anschluss gab es ein Weißwurstfrühstück sowie Kaffee und Kuchen in geselliger Runde und die Ehrung verdienter Mitglieder. Mitmachaktionen und Angebote für Kinder auf dem weitläufigen Areal rundeten das Jubiläumsfest ab.