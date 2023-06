In Kooperation mit dem Jugendhaus entstand die Idee zum Techno-Ableger "Beatparade meets Gartenschau" auf der Bühne an der Eyach. Gespielt wurde nicht wie in der Heimat auf Lkw-Aufliegern, sondern auf der Bühne des Jugendhauses.

Der Hechinger DJ AAERO - hauptberuflich Pilot, bekannt von Rave with us und Luftliebe - wärmte das Tanzpublikum auf, bevor Zenemy in seiner alten Heimatstadt auflegte. Er ist in der Region vom Elements-Festival, dem Balinger Club Top 10 bis zur Beatparade bekannt.

Die Party fand Anklang zwischen allen Generationen, was sich am Kommentar eines Besuchers festhalten lässt. Als Zenemy die 80er, 90er und 2000er begrüßt, flucht ein 60er humorig: "Ich hab schon Techno gehört, da warst du flüssig." Alle Altersklassen waren vertreten und ähnlich der jährlichen Parade im Kreis Freudenstadt kamen auch Familien zum Feiern.

Musik gegen Ende noch leiser gedreht

Die letzten zwei Stunden heizte der Stuttgarter Keno den Gästen nochmal richtig ein. Seine Beats brachten den Rhythmus auch in die letzten Reihen Richtung Eyach. Er ist Resident-DJ im Proton, hat knapp 100.000 monatliche Hörer bei Spotify und wird auch dieses Jahr wieder das Warm-up auf der Beatparade übernehmen.

Während die Empfinger Bewohner Technomusik gewohnt sind, gab es in Balingen Beschwerden der Anwohner. Die Musik wurde deswegen etwas leiser gedreht, bevor um 0 Uhr planmäßig Schluss war.

Ein Abend mit tollen Beats, der Lust macht auf das, was am 29. Juli in Empfingen zu erwarten ist.