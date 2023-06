Die 22. Beatparade in Empfingen verspricht schon allein anhand des Line-Ups besonders zu werden. Die Headliner sind in diesem Jahr nicht ausschließlich Männer. Auch ihre Musik unterscheidet sich.

Der Empfinger Jugend- und Kulturverein (JKV) hat das komplette Line-Up für die Beatparade am Samstag, 29. Juli, bekanntgegeben. Die Raver bekommen Musik zweier Stuttgarter DJs, unter anderem von einer DJane, zu hören. Darüber hinaus wird es sehr international. Ein Überblick:

Wieder da: Keno

Einen DJ, den die Beatparade bereits aus dem vergangenen Jahr kennt, ist erneut auf dem Empfinger Festplatz an den Turntables: Keno. In seiner Heimatstadt Stuttgart ist er bekannt als Resident-DJ des Protonclubs. Er verwöhnt die Raver gewöhnlich mit Bass House und Tech House.

Tanina aus Stuttgart

Aus Stuttgart betritt in diesem Jahr auch noch die DJane Tanina aus Stuttgart die Bühne in Empfingen. Der JKV kündigt an: „Sieses Jahr wird ein neues Gesicht mit Keno auf der Bühne stehen! Tanina konnte bereits mehrfach mit ihrer Musik und ihrem einzigartigen Musikstil die Menge überzeugen. Mit Tech House, Latin House und Melodic House wird Tanina die Menge zum toben bringen! Wir können es kaum erwarten die beiden bei uns in Empfingen am 29.07.2023 begrüßen zu dürfen!“ Wer sich einen ersten Eindruck von Tanina verschaffen möchte, findet sie auf Instagram. Einige ihrer DJ-Sets, die sie unter anderem für den Club Proton gespielt hat, sind bei Soundcloud abrufbar.

DJ aus Polen: Klaudia Gawlas

International wird es mit der zweiten Frau der diesjährigen Beatparade: Die polnische DJane Klaudia Gawlas ist ein echter Superstar der internationalen Technoszene. Auf ihrem Terminkalender steht Empfingen in einem Atemzug mit Amsterdam, Barcelona, Berlin oder Frankfurt. Im Sommer legt sie unter anderem bei Ruhr in Love, auf dem Tomorrowland und der Nature One auf.

Techno und Trance: Maddix

International bekannt in der Szene ist auch Maddix. Der niederländische DJ und Produzent aus Eindhoven. Der JKV schreibt über Maddix: „Er hat die heimische Szene mit seiner unverwechselbaren Mischung aus Kreativität und kulturellem Bewusstsein dominiert und seine lebendige Mischung aus Techno, Trance und Main Room und hebt sich damit weiterhin von der Herde ab.“

Ein Trip mit Sub Zero Project

Ein außergewöhnliches Hörvergnügen dürfte die Beatparade mit dem Sub Zero Project, einem niederländischen Hardstyle-Duo, erwarten. Nach dem Motto „Rave Into Space“ wollen sie die Raver aus Empfingen mitnehmen auf eine musikalische Reise durch das Universum. Der JKV schreibt über sie: „Euch erwartet eine psychedelische Erfahrung, angeheizt durch ihren charakteristischen, harten und experimentellen Sound. Ein Live-Act, der die Ohren, die Augen und den Körper der Besucher berühren wird. Lasst uns den Kosmos erhellen.“

Tickets und Uhrzeiten

Tickets für das Beatparade-Festival am 29. Juli ab 18 Uhr mit allen Headlinern gibt es derzeit im Vorverkauf für 15 Euro. Die Beatparade mit sechs Trucks durch die Empfinger Ortsmitte ist kostenlos. Das Warm-Up beginnt um 14 Uhr, die Parade um 16 Uhr.