Seit 1999 gibt es das Southside-Festival. Zwar fand es damals noch in der Nähe von München statt, im darauffolgenden Jahr sollte jedoch der Umzug auf das bis heute genutzte Gelände des "take-off GewerbePark" in Neuhausen ob Eck folgen. Inzwischen ist das Festival mit jährlich über 50.000 Besuchern eines der größten Open-Air-Events in ganz Deutschland.

Nach zwei Jahren Corona-Pause startet das Festival im Juni 2022 wieder voll durch. Etliche neue Namen machen das Line-up für das Southside Festival so gut wie komplett. Erneut für die Headliner-Riege des Events vom 17. bis 19. Juni bestätigt ist Martin Garrix, und ganz oben neu dabei sind K.I.Z, die nun gemeinsam mit Kings of Leon, Rise Against, Seeed, Deichkind, The Killers und Twenty One Pilots das Billing anführen.

