Am adlig-komfortablen historischen Gartenhäuschen im kleinen Park, wo die Französischrevolutionsgeflüchtete Kardinalsnichte Charlotte de Rohan einst der verschwiegenen adligen Liebe mit dem Herzog d‘Engien per vieler Schäferstündlein gefrönt hatte, tummelten sich nun Hunderte ganz gewöhnlicher Bürger: Denn das Ettenheimer Bürgerfest erwies sich am Wochenende als absoluter Publikumsrenner. Gut beraten war, wer zum Prinzengarten einen längeren Fußmarsch auf sich nahm. Denn in der teilabgesperrten Ettenheimer Altstadt waren Parkplätze recht rar geworden.

Zahlreiche Ettenheimer Bühnenstars waren dabei

Nach musikalischem Vorspiel der Schwarzwaldmusikanten vom Altdorfer Musikverein ließ es sich Bürgermeister Bruno Metz zur offiziellen Eröffnung am samstäglichen Spätnachmittag nicht nehmen, von einem echten „Stadtfest“ zu sprechen. Nämlich unter Beteiligung von gleich 25 Vereinen mit Bewirtung plus zahlreichen Ettenheimer Bühnenstars. Organisiert hatten all das im städtischen Rathaus-Auftrag Heike Schillinger und Wolfgang Spengler – Milena Harney kommentierte das bunte Bühnengeschehen.

In Ettenheim gab es am Wochenende großen Andrang, wie hier vor der Bühne des Bürgerfests. Foto: Hiller

Ihre Premiere hatten dabei zwei Dutzend Kinder aller Grundschulklassen des August-Ruf-Bildungszentrums und auch der Projektchor der Altdorfer Grundschule überzeugte. Beeindruckende Tanz-Auftritte legte hingegen die Dancing Company des Altdorfer FSV hin. Bis in die späte Nacht hinein sorgten danach nicht nur die Bing Boys, sondern auch die Band El Paso.

400 Sitzplätze samt vielen zusätzlichen zum Stehen waren im Prinzengarten gleich mehrfach belegt – auch am folgenden Sonntag. Dazu hatte der Ettenheimmünsterer Musikverein mit seiner Trachtenkapelle schon zur Mittagszeit aufgespielt, später war die Band Dixilarious City Stompers mit feinstem Dixie-Jazz dran.

Parallel zum Wochenend-Bürgerfest hatte die Stadt am Sonntag zeitgleich auch noch zum „Künstler- und Naturparkmarkt“ im teilgesperrten barocken Altstadtkern eingeladen.

Große Vielfalt beim Naturparkmarkt in der Altstadt

Auch dort bewegten sich Hunderte Fußgänger gemütlich durch die Altstadtgassen. Nicht nur bauernhöfliche Direktvermarkter boten ihre regionalen Produkte zum Verkauf an, sondern auch Künstler jeglicher Couleur. Hinter rund 150 Ständen saßen neben manchen Vereinen vor allem regionale Anbieter: vom Hobbybastler bis zum Kunstgewerbe.

Foto: Hiller

Vertreten war unter anderem die Seifenmanufaktur von Ingrid Graß aus Kehl samt eingetrockneten Seesternen, handgeflochtenen Korbwaren vom Ihringer Alt-Handwerker sowie auch Friesenheimer Holzschachteln. Zudem ließ ein bayerischer Händler nicht nur die Handsäge surren, sondern bot auch direkt an seinem Stand Holzgesägtes an.

Auch für Feinschmecker gab es etwas – wie etwa den Stand mit einheimischen Teesorten und Honig der Ettenheimerin Iris Bauer. Infostände, etwa der vom Naturschutzbund, waren ebenfalls vertreten.

Dass auch der Naturparkmarkt auch besuchtechnisch gut ankam, bezeugte das Markt-Paar Herth aus Breisach: „Das ist ein wunderschönes Städtle mit tollem Ambiente und Vielfältigkeit.“

Info: Der Prinzengarten

Die Festbühne des Stadtfests stand im 25 Jahre alten Prinzengarten. Bürgermeister Bruno Metz dankte dessen Förderverein für sein Engagement. Der Garten wurde 1653 erstmals urkundlich erwähnt. Ursprünglich hatte die Stadt angedacht, auf dem ihr vererbtem Prinzengarten-Grundstück eine Park-Tiefgarage mit Betonplatte anzulegen, wie Achim Schwab verriet. Dazu war es dank des Fördervereins jedoch nicht gekommen.