Hoher Besuch aus Berlin in Donaueschingen, der Towerrun in Rottweil und das Modellballontreffen in Brigachtal: Am Wochenende war in der Region wieder einiges geboten.

Viele zog es am Wochenende wieder zu den Veranstaltungen in der Region. Was geboten war? Wir haben eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengetragen.

Hoher Besuch in Donaueschingen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war Ehrengast beim diesjährigen Regionalgespräch.

Die Donaueschinger Musiknacht lockte am Samstag jede Menge Besucher auf den alten Festhallenplatz und im Anschluss in die Lokale in der Innenstadt.

Beim Modellballontreffen über Brigachtal und Tannheim gab es am Wochenende viele Ballons zu bewundern.

Das Hundeschwimmen im Villinger Kneippbad am Samstag war ein riesiger Erfolg. Weit mehr als 140 Hunde wurden schon um die Mittagsstunde gezählt, und es kamen immer noch mehr freudig aufgeregte vierbeinige Schwimmer.

Zum Mekka des Bobby-Car-Sports wurde Mönchweiler für einen Tag. Geboten war ein Grand Prix in verschiedenen Altersklassen.

Am Samstag drehte sich in der Kurstadt Bad Dürrheim alles um das „Weiße Gold“: um Salz. Es war zum Soleaktionstag eingeladen worden.

Zum 20. Male gastierten die Musiker des Barockensembles der Wiener Symphoniker in der Triberger Wallfahrtskirche und begeisterten über 200 Zuhörer mit „Vivaldi meets Bach“.

Das Theater am Turm an der Villinger Schaffneigasse hat mit dem Stück in Eigenproduktion „Das Tagebuch von Adam und Eva“ Premiere gefeiert. Das Stück nach Mark Twain spielt von Beginn an mit Augenzwinkern mit typisierten Geschlechterrollen. Weitere Termine sind am 22., 23., 27., 29. und 30. September sowie am 4., 6. und 7. Oktober.

Das Römerfest lockte zwei Tage lang die Besucher nach Hüfingen. Mehr als ein Dutzend Gruppen gestalteten das Fest mit.

Eine Rekordzahl von 80 Ausstellern präsentierte Carola Stern, Pächterin des Parkcafés, beim 14. Kunsthandwerkermarkt in Königsfeld.

Dirndl und Lederhose gehörten am Wochenende dazu wie die Schmankerln. Das bayerische Wochenende der Narrengilde Glatt war ein voller Erfolg.

Einen unterhaltsamen Abend mit Gedichten und Geschichten von und über Ringelnatz erlebten die vielen Besucher am Samstagabend in der Kulturstätte Halle 16 in Sulz. Alois Leenders und Renate Mutschler-Schüz von der kleinen Literaturbühne Waldenburg zeichneten emotional und heiter den Lebenslauf von Ringelnatz nach und sparten dabei nicht an geistreichen Zitaten.

125 Jahre Musikverein und 50 Jahre Geißbockmusikanten: Der Musikverein Aichhalden hatte gute Gründe, sein Doppeljubiläum vier Tage lang zu feiern.

1390 Treppenstufen über 232 Höhenmeter im Sprint – das hört sich schon ein bisschen verrückt an. 1200 Läufer haben diese körperliche Anstrengung beim Rottweiler TK Elevator Towerrun auf sich genommen.

In der Dornhaner Innenstadt war am Sonntag so einiges geboten. Das „Käpsele-Fescht“ mit verkaufsoffenem Sonntag und der Naturparkmarkt lockten zahlreiche Besucher und Familien an.

Guggenmusik, bunte Häser und furchterregende Masken - „Fasnet auf der Gartenschau“ hieß es am Samstag in Balingen.

„Hechingen bewegt sich“ hieß es zum zweiten Mal am Sonntag, denn die Stadt Hechingen und zehn Hechinger Sportvereine luden zum Familiensporttag ein, bei dem der Nachwuchs unverbindlich in diverse Sportarten hineinschnuppern durfte.

Premiere auf dem Blumersberg: Erstmals haben der Skiverein Meßstetten und Sänger Frank Cordes ein Kinderfest auf dem Sport- und Freizeitgelände gefeiert. Danach stieg eine (Schlager-)Party bis in die Nacht hinein.

Auf dem Onstmettinger Raichberg war am Wochenende wieder „tierisch was los“ – das Schäferfest gehört seit bald 20 Jahren zu den Höhepunkten im Albstädter Veranstaltungskalender und zieht Jung und Alt gleichermaßen an.

Am Wochenende fand zum vierten Mal das Oldtimertreffen beim Schafstall in Ostelsheim statt. Das dreitägige Fest hat sich mittlerweile als Treffpunkt für die Szene etabliert – und eine besondere Entstehungsgeschichte.

Am Wochenende fand nach einmonatigem Testbetrieb die offizielle Eröffnung des Cafés im alten Feuerwehrgebäude in Calw-Stammheim statt. Der Verein dahinter blickte auf die Entstehung des Projekts zurück – und bekam viel Lob.

Das jüngste Konzert der Reihe „Jazz in Bürgerhaus“ in Altensteig fiel etwas aus dem Rahmen. Zum einem fand die Veranstaltung nicht wie gewohnt am Samstag, sondern schon am Freitag statt. Zum anderen präsentierte das Ensemble Nancelot (anstelle des Jazzquartetts Four Fauns) Musik, die nur ansatzweise Jazz-Merkmale aufwies, dafür aber mit anderen Qualitäten zu punkten wusste und großen Publikumszuspruch fand.

Am Samstagnachmittag gehörte das Waldfreibad von Bad Herrenalb den Vierbeiner: 49 Hunde kamen in Begleitung ihrer 77 Frauchen und Herrchen.

Die Lebenshilfe in Haslach hat einen wahren Besucherandrang zum Tag der offenen Tür am Samstag erlebt. Und das aus gutem Grund: Anlass war das 50-jährige Bestehen der Einrichtung in der Hansjakobstadt.

Den Stolz der großen Automobilnation Frankreich hat der Oldtimer-Club „Vieux pistons de la principauté Lixheim“ (sinngemäß „Die alten Ventilkolben aus dem Fürstentum Lixheim“) mit ihren Fahrzeugen der Marken Renault, Peugeot und Citroën in Wolfach präsentiert.

Mit einer Rekordzahl von 37 Ausstellern hat die diesjährige Nova zahlreiche Gäste auf den Sternenberg in Friesenheim gelockt. Unter dem Motto „Nova Job“ drehte sich alles um das Thema Arbeitskräfte. Die Werbegemeinschaft zeigte sich mit Konzept und Ablauf zufrieden.

Zum 23. Knoblauchfest der Mahlberger Freiwilligen Feuerwehr kamen weit mehr als 1500 Gäste nach Mahlberg. 45 Aktive, 35 Helfer der Jugendfeuerwehr und weitere Unterstützer waren an beiden Abenden im Einsatz. Die würzigen Speisen kamen gut an.