Am Wochenende fand zum vierten Mal das Oldtimertreffen beim Schafstall in Ostelsheim statt. Das dreitägige Fest hat sich mittlerweile als Treffpunkt für die Szene etabliert – und eine besondere Entstehungsgeschichte.

500 Fahrzeuge – so schätzte Veranstalter Thorsten Kühlmann die Zahl der Oldtimer beim Treffen am Wochenende in Ostelsheim. Bereits zum vierten Mal organisierte er das alle zwei Jahre stattfindende Event. Und bei gutem Wetter kamen neben außer Besitzern auch viele Gäste, welche die mit viel Leidenschaft hergerichteten Gefährte bestaunten. Und manche Oldtimer-Fahrer nahmen teils lange Wege auf sich, wie an den Kennzeichen zu erkennen war.

60 Helfer greifen Veranstalter unter die Arme

Die letzten zwei Wochen habe er mit etwas Unterstützung, aber vor allem alleine, das Treffen vorbereitet, erzählte Kühlmann. Das findet auf seinem Hof statt. Da brauchte es viele Schilder, Biertischgarnituren, einen Bierbrunnen, zwei Küchenpavillons, eine Bar und eine Bühne. Denn am Wochenende traten auf dem Oldtimertreffen die Bands Kuglfuhr, Stockweggle und die Trachtenkapelle aus Althengstett auf. 60 Helfer unterstützten Kühlmann bei dem Fest am Wochenende. „Alles Freunde und Bekannte“, erklärte er stolz.

Auf dem Hof gibt es ausreichend Platz

„Seit ich 15 bin, gehe ich auf Oldtimertreffen“, berichtete er weiter. 2018 habe er dann erstmals eines in Ostelsheim organisiert. Er habe auf dem Hof ja Platz. „Meine Frau nimmt’s mit Gelassenheit“, so Kühlmann. Auf die Idee reagierte der damalige Bürgermeister aber eher weniger gelassen. Der sei dagegen gewesen, erzählt Kühlmann. Er habe dann einfach sehr viele Leute zu seinem Geburtstag eingeladen, erinnert er sich mit einem Lächeln.

Mittlerweile hat sich das Treffen aber etabliert. Kühlmann begrüßt viele Gäste mit Handschlag. Man kennt sich von diversen Veranstaltungen persönlich. 2021 habe er während der Pandemie eigentlich das einzige Fest organisiert. Ein Besucheransturm sei die Folge gewesen.

Alte Modelle lassen sich besser als neue reparieren

Kühlmann selbst besitzt natürlich auch zahlreiche Oldtimer: Mopeds, Bulldogs, alte Feuerwehrfahrzeuge. „Ich bin mit den Traktoren groß geworden“, erzählte er. Die neuen Traktoren seien „Luxus“. Die alten ließen sich aber besser reparieren. „Bei den neuen braucht man da sofort einen Laptop“, meinte er. „Das Alte ist solide. Die sind für die Ewigkeit gebaut“, fasste er seine Faszination in Worte. Und er erfreue sich einfach an den vielen tollen Fahrzeugen. Viele Marken gebe es nicht mehr. „Die sind pleite gegangen, weil die zu gut gebaut haben“, lobte er die Qualität.

Viele Gäste bleiben das ganze Wochenende

Zur Oldtimerleidenschaft gehört aber auch viel Reparatur. „Schrauben, schrauben, schrauben“, formuliert es Petra aus Zaberfeld-Leonbronn. Mit ihrer Familie plus Anhang sind sie mit fünf Oldtimer-Traktoren und zwei Wohnwagen von dort dreieinhalb Stunden nach Ostelsheim gefahren. Und sie übernachteten dort – wie viele andere Gäste – das ganze Wochenende. Thorsten kenn man von vielen anderen Treffen. „Es interessiert einen, was die anderen machen“, so Thomas. Außerdem bekomme man vielleicht auch das ein oder andere Teil auf solchen Treffen.

„Die Technik“, begründete auch Thomas seine Faszination. Ihnen gehörten Modelle der Marken Lanz, Hanomag, Same oder Deutz aus den Baujahren von 1955 bis 1972. Insgesamt hätte er daheim elf Fahrzeuge. Er hätte gerne mehr. „Aber der Platz ist das Problem“, meinte er. Platz hatte es in Ostelsheim am Wochenende genug. Und zwar für sehr viele alte Schätze.