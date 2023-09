1 In Begleitung des CDU-Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei (links) und Donaueschingens OB Erik Pauly trägt sich der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in das Goldene Buch der Stadt Donaueschingen ein. Foto: Simone Neß

Hohen politischen Besuch nimmt die Donaustadt am Freitagabend in Empfang. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist Ehrengast beim diesjährigen Regionalgespräch. Und auch wenn es ein feierlicher Anlass ist, hält der Präsident eine eher nachdenkliche Rede.











Aufregung liegt am Freitagabend in den Donauhallen in der Luft. Lange haben die Bürger auf diesen Moment gewartet, das wird auch anhand der hohen Nachfrage für das 21. Regionalgespräch in Donaueschingen deutlich. Es ist nicht das erste Mal, dass dafür hoher politischer Besuch in die Donaustadt kommt, doch einen solchen Ehrengast konnte die Stadt bislang noch nicht begrüßen.