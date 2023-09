Das Wetter hätte nicht besser sein können: Die Sonne lachte, aber es war nicht mehr so heiß wie noch in der Vorwoche, und auf dem Blumersberg, wo stets ein kleies Lüftchen weht, ließ es sich gut aushalten. Frank Schroft, Meßstetter Bürgermeister und Schirmherr der Veranstaltung, hieß schätzungsweise 500 Gäste willkommen, von den die Kinder bis zehn Jahren freien Eintritt hatten.

Die beiden Kinderhüpfburgen waren drei Stunden lang dauerbesetzt, am Kinderschminktisch, wo Inga Caglia aus Jungingen unermüdlich „Kunst am Kopf“ schuf, bildete sich eine lange Warteschlange, und Clownfrau Frohnella aus der Schweiz bot zwei Stunden lang „running gags“ mit ihrem „Schuhdackel“ und ließ riesige Seifenblasen steigen und platzen.

Roter Hut und rotes Pferd

Auch fürs leibliche Wohl war gesorgt; an der „Schlemmerstrecke“ blieben keine Wünsche offen: Waffeln, Eis, Steaks, Rote – jeder fand, was er wollte, und die Nachfrage war so groß, dass innerorts nachgeordert werden musste. Markus Becker, bekannt von Florian Silbereisens „Frühlingsfest der Volksmusik“ im Ersten, dem Fernsehgarten im Zweiten sowie bulgarischem Goldstrand und mallorquinischem Mega-Park, sang mit rotem Hute auf dem Kopf sein Lied „Das rote Pferd“ und heizte mit „Tschutschuwa“ und dem Piratentanz die Stimmung an. In der anschließenden Autogrammstunde war er dicht umlagert, im Sekundentakt wurden Selfies mit ihm geschossen, und im Hintergrund lief dazu „Teddybär, Teddybär“. Oliver Rentschler, der Skivereinsvorsitzende, sah es mit Freude und sprach von einem „Woodstock der Kinderfestivals“.

Die lange Partynacht eröffnete die Sängerin Maria Linda aus Hechingen, die deutsche und italienische Songs – „Gib mir deine Hand“, „Volare“ und ihren neuesten Hit „Sommerhaut“ – zum Besten gab und als Zugabe „Nel blu dipinto di blu“ nachreichte. Auch sie ist Dauergast in Sendungen wie „Immer wieder sonntags“.

„Uns werdet ihr nicht mehr los!“

Danach übernahmen „die Freunde“ Frank Cordes und Hansi Süssenbach die Bühne, sangen Lieder von ihrer aktuellen CD „Wunderkerzen tausendfach“ – mittlerweile sind drei Singles und ein Album auf dem Markt – und begeisterten die Partygäste mit „Ich hab mich neu in dich verliebt“. Cordes ist seit sieben Jahren Meßstetter, hatte die Idee zum Fest auf dem Blumersberg und ließ keinen Zweifel daran aufkommen, dass er und seine Frau Dagmar Krönauer sich in Meßstetten „sauwohl“ fühlen: „Uns werdet Ihr nicht mehr los!“

Im dritten Konzertteil war dann wieder Markus Becker in an der Reihe, der zum Song „Hörst du die Regenwürmer husten“ eine größere Anzahl der noch anwesenden Kinder auf die Bühne holte, aber jetzt natürlich auch die Erwachsenen im Visier hatte – mit Songs wie „Düdeldü“ und „Ich glaub, es geht schon wieder los“ versetzte er sie an den Ballermann-Strand und brachte das Publikum so richtig zum Schunkeln.

Der Bürgermeister – ein begnadeter Sänger

Den Schlusspunkt setzte die lange Autogrammstunde, und natürlich wanderte auch die eine oder andere CD über den Verkaufstisch. Außerdem erlebten wohl viele Meßstetter eine Überraschung: Wer von ihnen hätte geahnt, dass ihr Bürgermeister ein begnadeter Sänger ist? Frank Schroft schmetterte zu später Stunde – und trotz seiner derzeit allabendlichen Wahlkampftermine – ein lupenreines „Happy Birthday“ für Frank Cordes ins Mikrofon: Der Schlager-Star hatte am Mittwoch Geburtstag.

Am Ende waren sich alle, Akteure, Publikum, freiwillige Helfer und Organisatoren, einig: Dieser Tag auf dem Blumersberg war einzigartig – und soll dennoch nicht der einzige gewesen sein. Auf Wiedersehen im nächsten Jahr!