Vereinsfeste, Partys, Ausstellungen und Natur - am langen Wochenende war wieder viel geboten. Eine Auswahl der Veranstaltungen in der Region.

Viel los war in der Region über das lange Wochenende. Wir haben die Veranstaltungs-Highlights der vergangenen Tage zusammengetragen.

Nur alle 25 Jahre findet das Fuchsfallenfest in Rohrbach statt. Dieses Mal wurde das 100-jährige Vereinsbestehen gefeiert.

Kinder und Jugendliche konnten ihrer Fantasie beim Jugend-Street-Art-Festival in Villingen, an verschiedenen Stationen, freien Lauf lassen.

Der Doppel- Act mit „De Phazz“ und dem mit Trompeter Joo Kraus verstärkten Trio „RSXT“ bescherte dem Jazzfestverein am vorletzten Veranstaltungstag in Rottweil wieder ein volles Haus.

Eigentlich fehlten nur noch Sonne und Playa, dann wäre das Mallorca-Feeling perfekt gewesen: Riesige Party trotz Last-Minute-Absagen – DJ Nik, Killermichel, Carolina und Schürze machten Herrenzimmern am Samstag zum Ballermann.

An Christi Himmelfahrt ließ der MV „Harmonie“ Sulzbach die Lauterbacher Hochtalrunde erklingen. Auch wenn die Temperaturen wenig frühlingshaft waren, freuten sich die Musikerinnen und Musiker dennoch, dass sie vom Regen verschont blieben und ihre Veranstaltung stattfinden lassen konnte.

Die bereits zehnte Paul-Pietsch-Classic hat aus den Weinbergen in Baden in die Täler im Schwarzwald an die Kinzig in Schenkenzell und durch Schiltach geführt. Unterhalb der Kirche in Schenkenzell bogen am Samstag mehr als 100 Oldtimer aus dem Vortal in die B 294 zu einer Wertungsprüfung mit Zeitabnahme vor der Halle von Duravit. Danach ging es für die Fahrer nach Schiltach durch die Stadt Richtung Wolfach und dann von Halbmeil hinauf zum Moosenmättle; Ziel der Tagestour von 236 Kilometern war Offenburg.

Der Umzug am Sonntagmorgen war der absolute Höhepunkt des mehrtägigen Jubiläumsfestes des Musikvereins Lackendorf.

An einer langen Tafel mitten auf der Straße in Sulz hat am Samstag der zweite Teil der Partnerschaftsfeier mit Montendre stattgefunden.

Am Samstag feierte das Jazzfest-Publikum in Rottweil die Robert Cray Band. Das Finale war ein Must für alle Blues-Fans.

Kein Halten mehr gab's am Samstagabend nach der Partie des HBW Balingen-Weilstetten gegen die SG BBM Bietigheim: Die Balinger Handballer triumphierten mit einem 41:28-Sieg und machten damit den Aufstieg in die erste Handball-Bundesliga perfekt. Danach gab's eine spontane Party vor Ort in der Sparkassen-Arena, bejubelt von mehr als 2000 Fans.

Einen neuen König des Fassanstichs haben die Benzinger bei der Lederhosenparty gefunden – und mancher fesche Bua am Samstag bestimmt auch sein neues Dirndl.

Rund 500 Gäste erlebten im Rahmen des Schwarzwald Musikfestivals ein mitreißendes Konzert der bekannten Showpianisten David & Götz.

Die Preisträger des ARD-Musikwettbewerbs bekamen beim Schwarzwald Musikfestival gleich zweimal Gelegenheit, ihr großes musikalisches Können unter Beweis zu stellen. Die Konzerte in Klosterreichenbach und Freudenstadt waren gut besucht.

Bockbier, Live Musik und Party: Das 35. Altheimer Bockbierfest der Musikkapelle Altheim wurde auch in diesem Jahr zu einem Publikumsmagnet.

Der Musikverein Althengstett weiß zu feiern: Das hat er anlässlich seines 100-jährigen Bestehens bewiesen.