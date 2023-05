Ikke Hüftgold in Herrenzimmern Nach ESC-Vorentscheid: „Ich feier das als Sieg für die Partyschlager-Branche“

Ballermann-Feeling kommt am 20. Mai in Herrenzimmern auf: Mallorca-Star Ikke Hüftgold tritt auf. Ob er „Layla“ spielen wird und wie es zur Teilnahme am Eurovision-Songcontest-Vorentscheid kam, erzählt er im Interview mit unserer Redaktion.