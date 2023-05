Konzerte, Messen und Märkte - am Wochenende war wieder viel geboten. Eine Auswahl der Veranstaltungen in der Region.

Wir haben die Veranstaltungs-Highlights der vergangenen Tage zusammengetragen.

In der Alten Stallhalle in Rottweil werden beim Jazzfest an diesem Wochenende Konzerte zu einem echten Erlebnisprogramm.

Im Nachgang der Einweihung der neuen Halle in Villingendorf begeisterte die namhafte Folk-Band „Paddy goes to Holyhead“ das Publikum.

Zum Muttertagskonzert der Stadtkapelle Oberndorf war die Klosterkirche voll besetzt.

20 Jahre „fit.S Sportpark“ und 111 Jahre Vereinsgeschichte: Dieses Doppel-Jubiläum hat der Sportverein Seedorf mit einem tollen Programm gefeiert.

Das Scheunenfest lockte die Besucher zahlreich. Zeitgleich war die Party in Sumpfohren der Auftakt für viele Feste in der Region.

Viel geboten war am Samstag, am Tag des Städtebaus, in St. Georgen: So gab es einen Spatenstich bei der künftigen Tiefgarageneinfahrt sowie Führungen für interessierte Bürger im Rotem Löwen, Rathaus und am Marktplatz.

Mit drei Jahren Verspätung hat der Gesangverein Harmonie in Brigachtal sein 100-jähriges Bestehen gefeiert. Rund 120 Musiker standen an dem Abend insgesamt auf der Bühne.

Am Samstag fand parallel zum Tag der Städtebauförderung die Premiere des Marktplatzfestes in Schwenningen statt.

„100% German Hasenfratz“ – so ist die Sonderausstellung im Hüfinger Stadtmuseum betitelt, die zum 100. Geburtstag des bekannten Hüfinger Malers und Fotografen am Freitagabend in der Bregstadt eröffnet wurde.

Zum 15. Mal fand am Sonntag in Königsfeld der Naturparkmarkt statt.

Anlässlich des Festprogramms zum 50-jährigen Bestehen des Schwarzwald-Baar-Kreises gab es einen Tag der offenen Tür am Landratsamt in Villingen-Schwenningen.

300 Fahrzeuge aus drei Nationen gab es zu bestaunen beim dritten Oldtimertreffen in Blumberg.

Die Restauratorentage haben einen Eindruck vom Aufwand gegeben, der nötig ist, die Ausstattung der Burg Hohenzollern zu erhalten.

Spiel, Spaß und Unterhaltung für Kinder und Familien auf der einen Seite, Mitgliederwerbung der Frommerner Vereine auf der anderen. Beim ersten Frommerner Kinder- und Familienfest war einiges geboten.

Das Rote Kreuz in Harthausen hat einen neuen Mannschaftstransportwagen bekommen. Das Fahrzeug wurde jetzt feierlich übergeben und gesegnet.

Der Musikverein Weilstetten hat beim Jahreskonzert die ganze Bandbreite ihres Könnens gezeigt. Am Ende wurde Joachim Schöppe verabschiedet, der 15 Jahre lang das große Orchester dirigiert hat.

Die Bisinger Nichthuldiger und Kirchamäus feierten ihr 40-jähriges Bestehen in der Hohenzollernhalle mit vielen Gästen. Es war der perfekte Anlass für die offizielle Übergabe des Unesco-Titels an die Bisinger Zunft.

Anlässlich des Landkreisjubiläums fand am Sonntag am Landratsamt in Calw ein Erlebnistag statt.

Gartenmesse und Keramika lockten trotz besonders kühler Temperaturen die Massen nach Nagold.

Ausgezeichnete House-Music und eine wilde Bühnenshow machten das Jubiläumsfest der KLJB in Grünmettstetten zum Publikumshit.

Mit Verdis „Messa da Requiem“ als Auftakt zum 25-jährigen Jubiläum des Schwarzwald Musikfestivals sorgten die Veranstalter für eine mitreißende Premiere in der nahezu voll besetzten Stadtkirche in Freudenstadt.

Mit ihrem Konzert „Die Comedian Harmonists sangen ...“ am vergangenen Freitag auf der Weitenburg über Börstingen setzten die Nostalphoniker einen Glanzpunkt der Horber Musiktage.

Bei der Offenburger Berufsinfomesse (BIM) war der Andrang von Schülern wieder groß. In diesem Jahr nutzten 24 100 Besucher und 397 Aussteller die BIM als Plattform. Die Aussteller boten einiges auf, um den potenziellen Nachwuchs anzulocken.

Das Lahrer Kinderfest hat nichts an Anziehungskraft eingebüßt: Auch am Samstag tummelten sich viele Hundert Mädchen und Jungen in der Fußgängerzone.

Am traditionellen Muttertagsmarkt verwandelte sich Hausach zu einem bunten Marktflecken und befand sich im Festmodus.