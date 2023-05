Anlässlich des Festprogramms zum 50-jährigen Bestehen des Schwarzwald-Baar-Kreises gab es einen Tag der offenen Tür am Landratsamt. Alle 30 Abteilungen präsentierten sich. Und auch sonst gab es ein buntes Rahmenprogramm.

Das Landratsamt zeigte sich anlässlich des Festprogramms zum 50-jährigen Bestehen des Schwarzwald-Baar-Kreises gläsern von allen Seiten und von innen. So hatte es Landrat Sven Hinterseh am Freitag Abend anlässlich des Festakts versprochen – und er hielt Wort. Alle Mitarbeiter waren auf den Beinen und stellten sich vor. Ob Wissenswertes rund um das Thema „Barrierefreie Wohnraumgestaltung“ oder die Abteilung Führerscheinprüfung, alle 30 Abteilungen präsentierten sich.

Punkt 11 Uhr griff Hinterseh im Foyer zum Mikrofon, um die schon zahlreich erschienen Besucher und alle seine Mitarbeiter zu begrüßen. „Die Fraktionen sind auch alle anwesend“, zeigte er sich zufrieden. Auch mit dem Wetter wollte er nicht hadern, denn es sei gutes Familien- und Muttertagswetter, bemerkte er. „Wir wollen Ihnen heute die Vielfalt unter unserem Dach zeigen und erklären, fragen Sie unsere Fraktionsvertreter und unsere Mitarbeiter, schauen Sie sich alles an“, forderte er die Besucher auf.

Jacque Mehlsack bespaßte die Kinder. Foto: Schimkat

Dann ging er zielstrebig zu einem ganz besonderen Punkt im Außenbereich des Landratsamts. Bei bester Stimmung erreichten Hinterseh, die Pressevertreter und einige Bürger den wichtigen Kontrollpunkt für Navigationsgeräte, der noch verhüllt war. Erklären Sie uns bitte doch, worum es sich hier handelt, ich habe es noch nicht verstanden,“ meint er freimütig in Richtung Michael Riede, Leiter des Vermessungs- und Flurneuordnungsamtes. „Mit diesem Kontrollpunkt, dessen Standort von Vermessungstechnikern des Landratsamtes auf den Zentimeter genau bestimmt wurde, kann nun jeder die Genauigkeit der Standortbestimmung seines Smartphones überprüfen“ erklärte Riede. Dann enthüllten er und der Landrat diesen Punkt. Hinterseh checkte sogleich sein Handy auf dem Kontrollpunkt, um die Genauigkeit seines Smartphones zu überprüfen: „Sie haben ein gutes Smartphone“, lobte Riede und der Landrat strahlte.

Mulchmähgerät kostet rund 350 000 Euro

Dann ging es weiter zu dem Stand mit zwei Drohnen. Die eine Drohne sah aus wie ein kleines Flugzeug und ist ein Flächenflieger, erklärten die Techniker, sie könne länger als der Quadrocopter, der auch ausgestellt war, fliegen. Die Drohnen fliegen über den Wald, um unter anderem den Borkenkäferbefall zu finden und zu fotografieren, erläuterten die Herren.

Bei der orangenen Flotte des Straßenbauamtes standen Eltern mit Kindern Schlange, denn jedes Kind wollte einmal im Cockpit des riesigen Streufahrzeugs oder dem Mähfahrzeug sitzen. Horst Bähr, Fahrer des Mulchmähgeräts erklärte gegenüber unserer Redaktion, der Ausputzer könne alles um Leitpfosten mähen, der andere Auslader mähe gleichzeitig den Straßenrand: „Mit 350 000 Euro sind Sie dabei“, meinte er trocken.

Auf einem kleine Parcours konnten Besucher testen, wie es ist im Rollstuhl zu sitzen. Foto: Schimkat

Am Stand von Schwarzwaldmilch konnte man Yoghurt probieren, denn vier Wochen nach dem Verfallsdatum sei ein Yoghurt noch voll in Ordnung, erklärten die Damen.

Bei der Behindertenbeauftragten Stefanie Kaiser herrschte großer Andrang, hier konnten Jugendliche und Erwachsene sich selbst in einen Rollstuhl setzen und über eine kurze Strecke mit kleinen Hindernissen fahren, da ging so manch einem Fahrer ein Licht auf, was es heißt, behindert zu sein.

Musikalisches Rahmenprogramm sorgte für Abwechslung

Jacque Mehlsack bespaßte Kinder und im Festzelt standen die Besucher Schlange, um einen Sitzplatz und etwas Essbares zu ergattern. Ab 11.15 Uhr spielte die Stadtharmonie Villingen, um um 14.30 Uhr von der Doubletown Bigband VS abgelöst zu werden. Die Krawazi-Ramblers versammelten sich für ihren Auftritt im Außengelände, während im Foyer die Band „WG & Friends“ für fetzige Musik sorgte.

Nur einer fehlte, das war der Rettungshubschrauber Christoph 11. Er sei vor der Eröffnung dagewesen und dann von der Leitstelle abgerufen worden. Da stecke man nicht drin, bedauerte der Landrat. Aber sonst fehlte es an nichts, weder Information oder Unterhaltung und genau so sollte es sein, waren sich alle Besucher einig.