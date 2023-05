Das Lahrer Kinderfest hat nichts an Anziehungskraft eingebüßt: Auch am Samstag tummelten sich viele Hundert Mädchen und Jungen in der Fußgängerzone. An mehr als 40 Ständen gab es Spiel und Spaß.

Die Innenstadt war ab dem frühen Mittag sehr gut besucht. Alle Plätze – abgesehen vom Marktplatz, wo der Wochenmarkt lief – füllten sich gegen 11 Uhr merklich. Auf dem Schlossplatz, wo eine zentrale Bühne aufgebaut war, wurde es richtig eng, als der TV Lahr und die „Milana Ballet & Dance Academy“ ihre ersten Auftritte hatten.

Das Attribut „lebhaftes Interesse“ galt dann auch für den Rathausplatz. Da hatte die Stadtkapelle einen Stand, wo Kinder sich an Instrumenten ausprobieren konnten. Was bei einem Saxofon, einer Klarinette und erst recht bei einer Trompete nicht ganz einfach ist, war bei den Drums um so leichter. Noah etwa, dessen Füße auf dem Hocker nicht bis zum Boden reichten, bewies Talent mit den Trommelstöcken. Auch an den Becken und anderen Trommeln in Reichweite hatte der Junge sichtlich Vergnügen.

Kein Regen, dafür immer mal wieder Sonne

Wie die Stadtkapelle nutzten viele Vereine die Möglichkeit, beim Kinderfest zu zeigen, was sie gerade in der Kinder- und Jugendarbeit leisten – und natürlich auch um den Nachwuchs für sich zu begeistern. Auch da war das Interesse über all in der Stadt sehr groß. Spielerisch ging es vor dem Waggon des Jugendcafés „Wildberry“ zu. Kinder stapelten Klötzchen zu Türmen, die die Erbauer meist überragten. Das war dann auch zuverlässig die Höhe, die zum Einsturz der fragilen Konstruktionen führte. Die Jugendlichen im Waggon freuten sich über die Gelegenheit, für „Wildberry“ zu werben.

Am Stand der Lahrer Zeitung gab es – vor allem zur Freude der weiblichen Besucher – schöne Flechtfrisuren. Foto: Baublies

Das Wetter spielte das gesamte Kinderfest über mit. Die Wolken hielten dicht, der prophezeite Regen blieb aus. Und wenn die Sonne mal hervorlugte, was regelmäßig der Fall war, wenn Kinder auf der Schlossplatz-Bühne standen, zeigte sich, dass der Mai ordentlich warm sein kann.

Das Wetter dürfte auch der Grund gewesen sein, warum es am Morgen etwas schleppend losging. Da war es für den Wonnemonat doch entschieden zu kühl. Am Ende sollten aber auch die Helfer an den zahlreichen Ständen, an denen es reichlich zu essen gab, alle Hände voll zu tun haben. Die drei Eismacher in der Lahrer Innenstadt konnten sich auch nicht beklagen. So stürmten etwa Kinder und Jugendliche, die erst auf der Bühne und dann auf Matten auf dem Rathausplatz als Judokämpfer ihr Können gezeigt hatten, in Mannschaftsstärke eine Eisdiele.

Veranstalter sind zufrieden

Sarina Metzger von der verantwortlichen Werbegemeinschaft war am Samstagnachmittag, als der Bär auf allen Plätzen wirklich steppte, „sehr zufrieden“ mit dem Verlauf des Kinderfests. Sie schätzte, dass es ab dem Mittag ähnlich gut besucht war wie im vergangenen Jahr. Dabei war das Jahr 2022 ein besonderes – in zweierlei Hinsicht. Zum einen war es die erste große Aktion nach dem Ende der restriktiven Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. „Da war die Stadt gleich um 10 Uhr voll.“ Zum anderen war das Wetter vor einem Jahr besser. Die Sonne schien durchgehend angenehm warm.